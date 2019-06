“Am ajuns într-un moment mai dificil. După o guvernare în care rezultatele au fost pozitive, uneori chiar neaşteptat de pozitive, am pierdut alegerile pentru Parlamentul Uniunii Europene şi, fără îndoială, trebuie să stăm să ne punem întrebarea: Cu ce i-am dezamăgit pe oameni, ce anume trebuie să facem să-i recâştigăm, ce anume am greşit şi cum să ne corectăm greşelile pe care noi le-am făcut? Pentru că noi, împreună, trebuie să facem acest lucru şi cred că avem în noi şi potenţialul şi forţa să îndreptăm lucrurile pe care le-am făcut greşit. A fost o înfrângere, am pierdut o bătălie, dar cred că nu am pierdut războiul. De aceea, suntem în perioada în care trebuie să strângem rândurile şi, fără aroganţă şi cu foarte mult bun simţ, să recâştigăm oamenii care ne-au dat cel mai mare număr de voturi în anul 2016. Putem să facem acest lucru. (…) Cred că suntem în etapa în care trebuie să explicăm oamenilor că am vrut să stopăm abuzurile din Justiţie. Nu am vrut o Justiţie pentru liderul nostru sau pentru noi, cei din PSD. Acest lucru trebuie să-l explicăm”, a declarat Ecaterina Andronescu.

Totodată, aceasta a subliniat importanţa construcţiei de autostrăzi, care trebuie realizate “de-ar fi să facem muncă voluntară”.

“Da, trebuie să facem autostrăzi. La 100 de ani după Marea Unire, avem obligaţia să legăm provinciile ţării, Moldova de Transilvania, Transilvania de Muntenia, Muntenia de Moldova. Aceasta este o obligaţia pe care şi-a asumat-o premierul şi asupra căreia toţi trebuie să lucrăm, de-ar fi să facem muncă voluntară, să realizăm aceste elemente extrem de importante de infrastructură rutieră”, a spus ministrul Educaţie. AGERPRES