Necenzurat și integral. Mesajul de Anul Nou al președintelui Chinei, Xi Jinping

În ajunul Anului Nou, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj prin intermediul China Media Group și Internet. Prezentăm mesajul integral:

Salutări tuturor! Pe măsură ce energia crește după solstițiul de iarnă, suntem pe cale să ne luăm rămas bun de la vechiul an și să inaugurăm Noul An. De la Beijing, transmit cele mai calde urări de Anul Nou, tuturor!

În 2023, am continuat să mergem mai departe cu hotărâre și tenacitate. Am trecut prin testul vânturilor și ploilor, am văzut evenimentele frumoase care s-au desfășurat, am realizat o mulțime de proiecte. Ne vom aminti de anul acesta ca de unul cu muncă grea și cu perseverență. Mergând mai departe, avem încredere deplină în viitor.

Anul acesta, am avansat cu pași fermi. Am realizat o tranziție lină în eforturile noastre de răspuns la COVID-19. Economia chineză a susținut impulsul redresării. S-au înregistrat progrese constante în urmărirea dezvoltării de înaltă calitate. Sistemul nostru industrial modernizat a continuat procesul. O serie de industrii avansate, inteligente și ecologice apar rapid, ca noi piloni ai economiei. Am asigurat o recoltă în creștere pentru al 20-lea an consecutiv. Apele au devenit mai clare și munții mai verzi. S-au făcut noi progrese în revitalizarea rurală. S-au făcut noi progrese în revitalizarea completă a nord-estului Chinei. Noua zonă Xiong’an crește rapid, Centura Economică a Fluviului Yangtze este plină de vitalitate, iar zona Golfului Guangdong-Hong Kong-Macao îmbrățișează noi oportunități de dezvoltare. După ce a rezistat furtunii, economia chineză este mai rezistentă și mai dinamică.

Anul acesta, am mers înainte cu pași robuști. Datorită anilor de eforturi susținute, dezvoltarea bazată pe inovație a Chinei este plină de energie. Avionul de pasageri C919 a intrat în serviciu comercial. Nava de croazieră de mari dimensiuni construită în China și-a încheiat călătoria de testare. Navele spațiale Shenzhou își continuă misiunile. Submersibilul cu echipaj de adâncime Fendouzhe a ajuns în cea mai mare adâncime oceanică. Produsele proiectate și fabricate în China, în special mărcile la modă, sunt foarte populare în rândul consumatorilor. Cele mai recente modele de telefoane mobile fabricate în China sunt un succes total pe piață. Vehiculele cu energie nouă, bateriile cu litiu și produsele fotovoltaice sunt o nouă mărturie a capacității de producție a Chinei. Peste tot în țara noastră, noi culmi sunt escaladate cu determinare și perseverență, noi creații și inovații apar în fiecare zi.

Anul acesta, am mers înainte cu spirit încrezător. Jocurile Universitare Mondiale de la Chengdu și Jocurile Asiatice de la Hangzhou au fost două platforme sportive spectaculoase, sportivii chinezi excelând în competiții. Destinațiile turistice sunt pline de vizitatori în perioadele de vacanță, iar piața filmului este în plină expansiune. Jocurile de fotbal „Super-liga satelor” și „Gala Festivalului Primăverii la sate” sunt extrem de populare. Tot mai mulți oameni îmbrățișează stiluri de viață cu emisii reduse de carbon. Toate aceste activități ne-au făcut viața mai bogată și mai colorată, marcând revenirea deplină la viață, în toată țara. Acestea întruchipează dorința oamenilor pentru o viață frumoasă și prezintă lumii o Chină vibrantă și înfloritoare.

Anul acesta, am mers înainte cu mare încredere. China este o țară mare și o mare civilizație. De-a lungul acestei vaste întinderi de pământ, fuioare de fum în deșerturile din Nord și ploile în Sud invocă amintirea plăcută a multor povești vechi de milenii. Puternicele Fluvii Galben și Albastru nu încetează să ne inspire. Descoperirile din siturile arheologice de la Liangzhu și Erlitou ne spun multe despre zorii civilizației chineze. Caracterele chinezești antice inscripționate pe oasele oracolului Ruinelor Yin, comorile culturale ale sitului Sanxingdui și colecțiile Arhivelor Naționale de Publicații și Cultură sunt mărturii ale evoluției culturii chineze. Toate acestea reprezintă o dovadă a istoriei onorante a Chinei și a civilizației sale splendide. Toate acestea sunt sursa din care derivă încrederea și puterea noastră.

În timp ce urmărește dezvoltarea, China a îmbrățișat lumea și și-a îndeplinit responsabilitatea de țară majoră. Am organizat Summitul China-Asia Centrală și al treilea Forumul pentru cooperarea internațională „O centură, un drum”, am găzduit lideri din întreaga lume la multe evenimente diplomatice desfășurate în China. De asemenea, am vizitat mai multe țări, am participat la conferințe internaționale și am întâlnit mulți prieteni, vechi și noi. Am împărtășit viziunea Chinei și am îmbunătățit înțelegerea comună. Indiferent de modul în care poate evolua peisajul global, pacea și dezvoltarea rămân tendința de bază și numai cooperarea în beneficiul reciproc poate oferi rezultate.

Pe drum, suntem în situația de a înfrunta vânturile. Unele companii au avut o perioadă grea. Unii oameni au avut dificultăți în găsirea unui loc de muncă și în satisfacerea nevoilor de bază. Unele locuri au fost afectate de inundații, taifunuri, cutremure sau alte dezastre naturale. Toate acestea rămân în atenția mea. Când văd oameni acționând în aceste situații, ajutându-se unii pe alții la greu, abordând provocările frontal și depășind dificultățile, sunt profund mișcat. Voi toți, de la fermieri de pe câmp, la muncitorii din fabrici, de la antreprenorii care deschid calea, până la cei care păzesc țara noastră – oamenii din toate categoriile sociale – ați făcut tot ce ați putut. Fiecare chinez a adus o contribuție extraordinară! Voi, oamenii, sunteți cei la care privim atunci când luptăm pentru a învinge toate dificultățile sau provocările.

Anul viitor vor fi marcați cei 75 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze. Vom avansa cu fermitate în modernizarea în stil chinezesc, vom aplica pe deplin și fidel noua filozofie de dezvoltare pe toate planurile, vom accelera construirea noii paradigme de dezvoltare, vom promova dezvoltarea de înaltă calitate, vom urmări dezvoltarea și vom proteja securitatea. Vom continua să acționăm pe principiul căutării progresului, menținând în același timp stabilitatea, promovând stabilitatea prin progres și stabilind noul, înainte de a elimina vechiul. Vom consolida și stimula impulsul redresării economice, vom lucra pentru a obține o dezvoltare economică constantă și pe termen lung. Vom aprofunda reforma și deschiderea pe toate planurile, vom crește și mai mult încrederea oamenilor în dezvoltare, vom promova dezvoltarea vibrantă a economiei și vom dubla eforturile, pentru a stimula educația, știința și tehnologia, pentru a cultiva specialiștii. Vom continua să sprijinim Hong Kong și Macao în valorificarea avantajelor specifice, integrându-se mai bine în dezvoltarea generală a Chinei, asigurând prosperitatea și stabilitatea pe termen lung. China va fi cu siguranță reunificată și toți chinezii de pe ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan ar trebui să fie legați de o motivație comună, beneficiind de gloria întineririi națiunii chineze.

Scopul nostru este pe cât de plin de inspirație, pe atât de simplu. În cele din urmă, este vorba despre a oferi o viață mai bună oamenilor. Copiii noștri ar trebui să fie bine îngrijiți și să primească o educație bună. Tinerii noștri ar trebui să aibă ocazia de a-și continua cariera și de a reuși. Persoanele în vârstă ar trebui să aibă acces adecvat la servicii medicale și îngrijire. Aceste probleme contează pentru fiecare familie și sunt, de asemenea, o prioritate de vârf a guvernului. Trebuie să lucrăm împreună, pentru a realiza aceste probleme. Astăzi, în societatea noastră cu un ritm rapid, oamenii sunt cu toții ocupați și se confruntă cu multă presiune la muncă și în viață. În societatea noastră, ar trebui să promovăm o atmosferă caldă și armonioasă, să extindem mediul incluziv și dinamic pentru inovație, să creăm condiții de viață accesibile și bune, astfel încât oamenii să poată trăi fericit, să ofere tot ce este mai bun și să își realizeze visele.

În timp ce vă vorbesc, conflictele sunt încă în desfășurare în unele părți ale lumii. Noi, chinezii, suntem foarte conștienți de ceea ce înseamnă pacea. Vom lucra îndeaproape cu comunitatea internațională, pentru binele comun al umanității, vom construi o comunitate cu un viitor comun pentru omenire și vom face lumea un loc mai bun pentru toți.

În acest moment, când lumina din milioane de case luminează cerul, să ne dorim cu toții prosperitate în marea noastră țară, să ne dorim cu toții pace în lume și liniște!

Vă doresc fericire în toate cele patru anotimpuri, succes și sănătate în Noul An!

Vă mulțumesc!

SURSA: Radio China International