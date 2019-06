Negocieri EXTREM de dure între liderii UE. Rareş Bogdan: “Franța și Spania blochează discuțiile”

Socialiştii premierul Pedro Sanchez şi reprezentanţii En Marche, partidul lui Macron, din noul grup Renew Europe blochează numirile şi împiedică astfel Partitul Popular European, grupul cu cei mai mulţi europarlamentari să numească oameni pentru funcţiile de conducere.

“Negocieri tari. Fara precedent. Macron si Sanchez, adica Franta si Spania blocheaza in acest moment toate negocierile. Cel mai mare grup din Parlamentul European, PPE, 181 de eurodeputati sunt in spatele lui Manfred Weber, prietenul Romaniei si prietenul meu. 183 de deputati votati de 40 de milioane de cetateni europeni din cei 201 de milioane care au votat. Macron a pierdut alegerile in tara sa, insa cu doar 22 de alesi vrea sa controleze un Parlament de 751 de eurodeputati si o Europa intr-o stare complicata. Este absolut INCREDiBIL.”, a subliniat europarlamentarul liberal Rareş Bogdan pe Facebook.