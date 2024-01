Nominalizările la Premiile Oscar 2024! Cine conduce în cursa celor mai importante trofee din industria cinematografică

Cea mai veche ceremonie de trofee din lume, decernarea Premiile Oscar va avea loc pe 10 martie a.c. Academia americană a Artelor și Științelor Filmului, organizatorul prestigioasei gale care anul acesta ajunge la cea de-a 96-a ediție, a anunțat lista nominalizaților pe 2024.

Filmele care au condus și în box office-ul general, “Oppenheimer” și ”Poor Things” sunt filmele care au primit cele mai multe nominalizări. Primul, lung metrajul despre Julius Robert Oppenheimer, fizicianul socotit drept părintele bombei atomice, conduce în cursă cu cele mai multe nominalizări, la 13 categorii, în vreme ce ”Poor Things” (11 nominalizări), ”killers of ther Flower Moon” (10 nominalizări” și ”Barbie”, film ce a generat anul trecut 1,4 miliarde de dolari la niovel global, în cinematografe, are 8 nominalizări.

Lista celor mai importante nominalizări la Premiile Oscar 2024:

Cel mai bun film: ”American Fiction”/ “Anatomy of a Fall” /“Barbie” /“The Holdovers” /“Killers of the Flower Moon”/ “Maestro” /“Oppenheimer” /“Past Lives” /“Poor Things” /“Zone of Interest”

Cel mai bun actor în rol principal: Bradley Cooper, “Maestro” / Colman Domingo, “Rustin” Paul Giamatti/ “The Holdovers” Cillian Murphy” / ”Oppenheimer” Jeffrey Wright /“American Fiction”

Cea mai bună actriță în rol principal: Annette Bening, “Nyad”/ Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”/ Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall” / Carey Mulligan, “Maestro”/ Emma Stone, “Poor Things”

Nominalizările la Premiile Oscar 2024! Cel mai bun actor în rol secundar: Sterling K. Brown, “American Fiction”/ Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”/ Robert Downey Jr., “Oppenheimer”/ Ryan Gosling, “Barbie”/ Mark Ruffalo, “Poor Things”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Emily Blunt, “Oppenheimer”/ Danielle Brooks “The Color Purple” / America Ferrera “Barbie”/ Jodie Foster, “Nyad”/ DaVine Joy Randolph, “The Holdovers”

Cel mai bun regizor: Justine Triet, “Anatomy of a Fall”/ Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”/ Christopher Nolan, “Oppenheimer”/ Yorgos Lanthimos, “Poor Things” /Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

Cea mai bună imagine: “El Conde” /“Killers of the Flower Moon”/ “Maestro” /“Oppenheimer”/ “Poor Things”

Cel mai bun film internațional: “The Teachers Lounge,” Germania/ “Io Capitano,” Italia/ “Perfect Days,” Japonia/ “Society of the Snow,” Spania/ “The Zone of Interest” UK

Cel mai bun scenariu adaptat: “American Fiction”/ “Barbie” / “Oppenheimer” /“Poor Things”/ “The Zone of Interest”



Cel mai bun lungmetraj animat: “The Boy and the Heron” /“Elemental”/ “Nimona”/ “Robot Dreams”/ “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Cea mai bună coloană sonoră: “American Fiction”/ “Indiana Jones and the Dial of Destiny”/ “Killers of the Flower Moon”/ “Oppenheimer”/ “Poor Things” Cel mai bun sunet: „The Creator”/ „Maestro”/ „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” /„Oppenheimer”/ „The Zone of Interest”