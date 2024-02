O navă britanică, atacată în largul Yemenului. CENTCOM anunţă o confiscare de armament provenind din Iran şi destinat huthi. Liderul rebelilor, Abdel Malek al-Houthi, avertizează UE să nu se amestece

Statele Unite şi huthi sunt angajaţi într-un ciclu de atacuri şi contraatacuri, după ce rebelii au început, la jumătatea lui noiembrie, să lanseze atacuri împotriva unor nave comerciale în largul Yemenului, perturbând traficul maritim într-o zonă tranzitată de 12% din comerţul mondial.

Potrivit agenţiei britanice de securitate maritimă UKMTO, o explozie a avut în ”imediata aparopiere” a unei nave, la est de oraşul Aden (sud).

UKTMO reports an explosion in ‘close proximity’ to a vessel in the gulf of Aden

Echipajul este teafăr, iar nava navigează către viitorul port de escală.

Societatea de securitate specializată în transport maritim Ambrey, a anunţat că un ”vrachier a fost vizat de un proiectil exploziv în timp ce trecea” la est de Aden.

”Proiectilul a explodat” în apropiere, ”însă nu a atins nava”, precizează Ambrey, care anunţă ”pagube mionore din cauza schijelor”.

Atacul nu a fost revendicat imediat.

Comandamentul Central american (CENTCOM) a anunţat mai devreme că ”o (navă aparţinând) Pazei de Coastă americane a confiscat armament convenţional şi armament letal provenind din Iran şi destinate unor zone din Yemen aflate sub controlul huthi, la bordul unei nave, la marea Arabiei, la 28 ianuarie”.

Potrivit CENTCOM, încărcătura consta în ”peste 200 de pachete cu componente de rachetă balistică cu rază medie de acţiune, explozivi, componente de dronă, echipament militar de comunicaţii şi de reţea, asamblări de lansatoare de rachete ghidate antitanc şi alte componente militare”.

Statele Unite au anunţat că au interceptat, la jumătatea lui ianuarie, la Marea Arabiei, o ambarcaţiune care transporta componente de rachetă de fabricaţie iraniană, destinate Yemenului, o ţară devastată de un război între rebeli şi putere din 2014.

”Este vorba despre un nou exemplu de activitate răuvoitoare a Iranului în regiune”, subliniază comandantul CENTCOM Michael Erik Kurilla.

Această furnitură de armament destinată huthi este o ”încălcare directă a dreptului internaţional” care aduce atingere ”securităţii navigaţiei internaţionale”, acuză el.

Huthi, susţiniţi de Iran, spun că desfăşoară aceste atacuri în semn de ”solidaritate” cu palestinienii din Fâşia Gaza, unde Israelul se află în război împotriva Hamas, în urma unui atac al mişcării islamiste palestiniene în sudul Israelui, la 7 octombrie.

Atacurile lor au determinat numeroşi armatori să ocolească Marea Roşie şi Golful Aden.

Statele Unite, principalul aliat al Israelului, a înfiinţat la mijlocul lui decembrie o coaliţie internaţională cu scopul de a ”proteja” traficul maritim, fără să reuşească să oprească aceste atacuri.

Statele Unite şi Regatul Unit au efectuat, de la jumătatea lui ianuarie, mai multe atacuri împotriva unor poziţii ale rebelilor, care au desemnat navele americane şi britanice drept ”ţinte legitime”, după au anunţat iniţail că vizau nave ”cu legături cu Israelul”.

Miercuri, armata americană a efectuat noi raiduri vizând rachete şi drone ”pregătite să fie lansate împotriva unor nave la Marea Roşie”, ”în zone din Yemen controlate de către huthi”.

Tot miercuri, agenţia de presă a huthi Saba a anunţat ”atacuri americano-britanice” în regiunile Salif şi Hodeida (vest), aflate sub controlul insurgenţilor.

Liderul rebelilor, Abdel Malek al-Houthi, acuză joi, într-un discurs, Statele Unite de faptul că au efectuat aproximativ 40 de atacuri în această săptămână, majoritatea în Hodeida.

Aceste atacuri nu-i vor descuraja pe rebeli să atace nave, atât timp cât nu există un armistiţiu în Fâşia Gaza, a subliniat el.

El a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene (UE) să nu se angajeze în această confruntare.

”Statele europene ar trebui să nu-i asculte pe americani şi pe britanici şi nu ar trebui să se amestece în afaceri care nu-i privesc şi nu-i afectează”, a avertizat el.