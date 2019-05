O nou investigație RECORDER: Drumurile și hoția! Milioanele de lei irosite prin programul drag al lui DRAGNEA

Jumătate din cele zece miliarde de euro din Programul Național de Dezvoltare Locală, inventat de Liviu Dragnea s-au dus către asfaltări de drumuri comunale: 4.000 de obiective de investiții răspândite prin toată țara, dar concentrate cu precădere în jumătatea de sud a țării, acolo PSD are cei mai mulți primari și unde rețelele firmelor de partid funcționează ca unse, potrivit unei investigații realizată de Recorder.

„Am găsit lucrări în care asfaltul s-a turnat direct pe pământ, pentru ca banii de materiale să rămână în buzunarul constructorilor; am găsit firme patronate de rudele sau prietenii unor miniștri PSD, care au încasat finanțările de la Guvern și au lăsat în urmă șosele care s-au distrus după primul îngheț; am găsit drumuri asfaltate prin PNDL de două ori, fără ca nimeni să vadă vreo problemă în asta; am găsit primari care insistă să construiască cu aceleași firme care le-au făcut praf toate lucrările; am găsit un program megalomanic, care risipește sume uriașe de bani fără să aibă mecanisme clare de control. Un adevărat paradis al primarilor descurcăreți și al afaceriștilor conectați politic.

Și mai presus de toate, PNDL-ul cu care Liviu Dragnea se laudă la fiecare miting electoral i-a făcut pe edili să abandoneze absorbția de fonduri europene pentru a se concentra pe banii mult mai ușor de accesat ai Guvernului. Fără birocrație, fără condiții stricte și mai ales fără controale”, scrie Recorder.

