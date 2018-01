O româncă face carieră la cel mai vândut ziar din GERMANIA: „Nemţii scriu rar despre noi, dar când o fac se referă la corupţie“

Carmen a moştenit de la tatăl ei pasiunea pentru sport şi visa încă din anii de liceu că într-o zi va ajunge să-şi clădească o carieră din acest hobby. Anii au trecut şi a ajuns la Cluj, la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Admistraţie Publică, secţia Jurnalism, iar în 1998 debuta în săptămânalul Transilvania Sport. Ulterior a ajuns la Evenimentul Zilei, iar din 2002 la Pro Sport, unde avea să remarce în mod deosebit. De altfel, în 2004 ea a fost trimisul special al Pro Sport la Jocurile Olimpice de la Atena, unde a realizat o serie de reportaje şi interviuri cu cei mai importanţi sportivi.

„Fotbalul a fost mereu pasiunea mea numarul 1 şi mi-am dorit să devin doar ziarist sportiv. Un coleg de facultate m-a dus la „Transilvania Sport”, unde am învăţat să fac presă adevarată. Pot spune că nu am învăţat această meserie la facultate, ci la ziare precum „Transilvania Sport”, „Transilvania Jurnal”, „Evenimentul Zilei” şi „ProSport”, unde am scris aproape exclusiv despre celelalte sporturi, mai ales handbal”, a rememorat Carmen.

mai multe, pe adevarul.ro