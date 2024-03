O veste excelentă pentru Republica Moldova de la Parlamentul European

„Prelungim liberalizarea comerţului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu largă majoritate în plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an măsura de liberalizare a comerţului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „împotrivă” şi 57 de abţineri. Prin acest vot, suspendăm pentru încă un an taxele vamale la toate produsele exportate din Republica Moldova spre Uniunea Europeană care încă erau suspuse acestor taxe. Noi, Parlamentul European, dovedim că suntem din nou uniţi în a aproba rapid toate formele de sprijin pentru Republica Moldova. Votul de astăzi vine la doar câteva săptămâni de la publicarea propunerii legislative de către Comisia Europeană. Ne-am asigurat, în felul acesta, că măsura intră în vigoare la timp, înainte de a expira actuala decizie de liberalizare, pe 24 iulie 2024”, a scris Siegfried Mureşan, miercuri pe Facebook.

El a mai spus că „am luat prima decizie de liberalizare a comerţului cu Moldova acum doi ani cu obiectivul de a accelera integrarea europeană a ţării şi a reduce din efectele pe care războiul declanşat de Rusia în Ucraina îl are asupra producătorilor şi exportatorilor din Moldova”.

„Vedem că Republica Moldova se integrează din ce în ce mai mult în Uniunea Europeană şi ne pregătim de începerea negocierilor de aderare. De aceea, vrem ca legăturile economice cu Moldova să crească cât mai mult, cât mai repede şi vrem ca întreprinzătorii din Republica Moldova să beneficieze cât mai mult de pe urma apropierii de Uniunea Europeană. Multe produse din Republica Moldova, în special fructele şi legumele, sunt apreciate pe pieţele din întreaga Uniune Europeană. Decizia de prelungire a liberalizării, care permite Republicii Moldova să exporte aceste produse pe toată piaţa europeană, este benefică atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru piaţa europeană”, a completat eurodeputatul PNL.