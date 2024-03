Opt morţi şi doi dispăruţi în sud-vestul Japoniei, în urma răsturnării unei nave cisternă sud-coreeană, Keoyoung Sun, cu 980 de tone de acid acrilic la bord

”Decesul lor a fost confirmat la spital”, declară AFP un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă.

Paza de Coastă japoneză a anunţat iniţial că aceste persoane au fost salvate.

Altă persoană se afla în stare stabilă, iar alte două erau date dispărute.

Vaporul avea 11 membri ai echipajului – doi sud-coreeni, opt indonezieni şi un chinez.

El transporta 980 de tone de acid acrilic, însă ”nu ştim dacă există o scurgere în ocean”, declară purtătorul de cuvânt.

Imagini difuzate de postul japonez NHK surprind coca roşie a navei răstunate, o plută de salvare şi o navă aparţinând Pazei de Coastă zgâlţâite de valuri puternice şi un elicopter survolânz vaporul.

Echipajul a avertizat miercuri Paza de Coastă că nava se răsturna şi a cerut ajutorul Insulei Mutsure, în largul coastei de sud-vest a Japoniei, potrivit NHK.

Paza de Coastă japoneză a primit un apel de salvare la puţin după ora locală 7.00 (0.00, ora României) care avertiza cu privire la un tangaj al vaporului, potrivit purtătorului de cuvânt.

Potrivit NHK, nava se numeşte Keoyoung Sun.

Potrivit site-ului de specialitate vesselfinder.com, este vorba despre o navă cisternă de produse chimice şi hidrocarburi construită în 1996 şi care are o lungime de 69 de metri.

Operatorul navei nu a dorit să comenteze.

Japonia era măturată de rafale violente de vânt miercuri, care urmează să continue în zilele următoare.

La începutul lui martie, o navă sud-coreeană de pescuit cu un echipaj de nouuă oameni la bord, şapte indonezieni, s-a răstunat în largul coastei de sud. Şase membri ai echipajului au fost daţi dispăruţi.