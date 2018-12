“Performanță” administrativă: O primărie va încheia contractul de deszăpezire abia în ianuarie

Deși am trecut de jumătatea lunii decembrie, Primăria din Bacău, condusă de Cosmin Necula (PSD) – nu are contract de deszăpezire și nici nu va mai avea la acest sfârșit de an. După ce municipiul a fost afectat în vară de o gravă criză a apei potabile, și iarna i-a prins pe edili fără soluții.

Author: Mihai Voican | Sursa: G4MEDIA | Publicat: 24.12.2018, 8:57 | Actualizat: 24.12.2018, 8:57