Perturbări puternice în Irlanda şi Regatul Unit din cauza furtunii Isha. Zeci de mii de gospodării fără curent, zboruri şi trenuri anulate

Peste 235.000 de gospodării şi întreprinderi au rămas fără electricitate luni dimineaţa, mai ales în nord-vestul Irlandei, potrivit companiei care gestionează reţeaua electrică, ESB, citată de publicaţia publică RTE.

Un repezentant al reţelei, Brian Tapley, declară RTE că restabilirea alimentării cu curent ar urma să aibă loc în timpul zilei, dar că ar putea dura mai multe zile în zacul anumitor cienţi.

Potrivit RTE, aproximativ 150 de zboruri – reprezentând 25% din trafic – au fost anulate duminică pe aeroportul din Dublin, dar traficul aerian a fost reluat luni dimineaţa.

În Irlanda de Nord, 45.000 de clienţi au rămas fără curent, potrivit gestionarului reţelei.

Pe insula vecină, Marea Britanie, peste 30.000 de clienţi au fost privaţi de electricitate, în principal în nord, anunţă luni la BBC directorul general al Energy Network Association (ENA), Lawrence Slade.

”Unul dintre aspectele îngrijorătoare ale acestei furtuni este că a lovit aproape toată ţara”, antrenând dificultăţi în trimiterea unor tehnicieni în întreaga Mare Britanie pentru a afectua lucrări, a anunţat el.

O alertă cod roşu de vânt violent a fost emisă în noaptea de duminică spre luni în Scoţia, unde luni dimineţaa nu circula niciun tren, din cauza căderii unor arbori şi unor inundaţii.

O reluare a traficului era aşteptată luni la mijlocul zilei.

”Sute de tehnicieni sunt afară, înarmaţi cu drujbe”, a anunţat un purtător de cuvânt al reţelei ferate Network Rail.

Potrivit Agenţiei meteorologice britanice Met Office, rafale de vânt de până la 160 de kilometri pe oră au fost înregistrate în nord-estul Angliei.

Isha este cea de a noua furtună care poartă un nume începând din septembrie.