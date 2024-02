Pragul de 5 miliarde de utilizatori ai reţelelor de socializare a fost depăşit, potrivit unui studiu

Numărul de utilizatori a crescut cu 5,6% într-un an, în timp ce populaţia lumii a crescut cu 0,9%, potrivit raportului, publicat de agenţia We are social şi compania Meltwater, pe baza estimărilor realizate de Kepios, o firmă specializată în studiul utilizării digitale.

Spre comparaţie, 5,35 miliarde de persoane au o conexiune la internet.

Reţeaua socială lider în materie de audienţă, Facebook (grupul Meta), care marchează duminică 20 de ani de la înfiinţare, are un total de 2,19 miliarde de utilizatori. Ea devansează Instagram (1,65 miliarde), care este urmată îndeaproape de TikTok (1,56 miliarde).

Cu toate acestea, raportul recunoaşte un anumit grad de inexactitate, în special din cauza conturilor automate şi a persoanelor înregistrate sub identităţi diferite.

Dovadă a curiozităţii generate de inteligenţa artificială, cea mai consultată pagină Wikipedia în 2023, toate limbile la un loc, este cea a ChatGPT, cel mai cunoscut software de inteligenţă artificială generativă dezvoltat de compania OpenAI.

We are social este o agenţie internaţională cu 1.100 de angajaţi în 19 birouri din întreaga lume. Înfiinţată la Oslo, Norvegia, în 2001, Meltwater are 50 de birouri pe şase continente. Sediul său central se află în San Francisco, California.