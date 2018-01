Peste jumătate dintre cei 2.000 de angajaţi din Timişoara ai Atos IT Solutions and Services, subsidiara locală a grupului francez cu acelaşi nume, unul dintre cei mai mari integratori de soluţii IT din Europa, care sunt nemulţumiţi de oferta salarială a patronatului pentru 2018, ar putea decide luni să intre în grevă, marcând astfel o premieră în industria locală de software şi servicii de IT, care va tatona în acest an în premieră pragul de 5 miliarde de euro.

