Premiere: Cinci filme de văzut cu cei mici, la cinema

Mai sunt șase weekend-uri până la finalul anului, plus vacanța de iarnă, așa că poți să îți faci program la cinema, împreună cu cei mici.

5 desene animate și filme de văzut cu copiii, la cinema, la final de noiembrie și în luna decembrie:

Wish (Dorința)

Wish spune povestea tinerei Asha care, într-o noapte înstelată, își pune o dorință și primește un răspuns mai ferm decât se aștepta atunci când o stea buclucașă coboară din cer pentru a i se alătura. (Premiera în România: 24.11.2023)

Space Pups (Extratereștri cu codițe)

Doi copii și părinții lor ajută un trio de extratereștri transformați în câini drăgălași și prietenoși să scape din ghearele unui vânător local de OZN-uri. În acest timp, patrupezii spațiali trebuie să-și repare nava spațială.

Titina

Inginerul aeronautic italian Umberto Nobile pornește într-o expediție spre ultimul loc nedescoperit de pe Pământ alături de iubita să cățelușă Titina și de exploratorul norvegian Roald Amundsen. (Premiera în România 01.12.2023)

Migration (Marea migrațiune)

Familia Mallard se află într-o perioadă de criză. În timp ce tatăl Mack e interesat să-și țină familia în siguranță și e mulțumit să rămână pentru totdeauna pe iazul lor liniștit din New England, mama Pam este nerăbdătoare să le arate copiilor lor, Dax și Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare poposește pe iaz cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să se îmbarce într-o excursie către Jamaica tropicală, via New York City. (Premiera în România 08.12.2023)

Wonka

Bazat pe personajul extraordinar din centrul poveștii “Charlie și fabrica de ciocolată”, cea mai emblematică carte pentru copii a lui Roald Dahl și una dintre cele mai bine vândute cărți pentru copii din toate timpurile, „Wonka” spune povestea minunată prin care cel mai mare inventator, magician și producător de ciocolată a devenit îndrăgitul personaj Willy Wonka, așa cum îl cunoaștem astăzi. Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil. (Premiera în România 15.12.2023)