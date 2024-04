Preţurile de consum din SUA au crescut peste aşteptări în martie, deoarece americanii au plătit mai mult pentru benzină şi locuinţe închiriate

A treia lună consecutivă de preţuri mai mari ale preţurilor de consum raportate miercuri de Departamentul Muncii a urmat ştirilor de săptămâna trecută potrivit că creşterea locurilor de muncă a accelerat în martie, rata şomajului scăzând la 3,8%, de la 3,9% în februarie.

Preşedintele Fed, Jerome Powell, a declarat în repetate rânduri că banca centrală a Statelor Unite nu se grăbeşte să înceapă să reducă costurile împrumuturilor.

Costul vieţii se menţine încăpăţânat de mare înaintea alegerilor prezidenţiale din SUA, care vor avea loc pe 5 noiembrie.

Datele nu înlătură complet posibilitatea redicerii dobânzilor de către Fed în acest an, dar cu siguranţă reduc şansele ca Fed să taie dobânda overnight în următoarele două luni”, a declarat Phillip Neuhart, director de cercetare de piaţă şi economică la First Citizens.

Indicele preţurilor de consum a crescut cu 0,4% luna trecută, după ce a urcat cu aceeaşi marjă în februarie, a declarat Biroul de Statistică a Muncii al Departamentului Muncii.

Preţurile benzinei au crescut cu 1,7%, după ce s-au mărit cu 3,8% în februarie.

Costurile locative, care includ chiriile, au crescut cu 0,4%, la fel ca în februarie.

Benzina şi costurile locative au reprezentat mai mult de jumătate din creşterea IPC.

Preţurile alimentelor au crescut cu 0,1%, deşi inflaţia alimentară a rămas neschimbată, pe fondul scăderii preţurilor untului şi cerealelor şi produselor de panificaţie, care au înregistrat cea mai mare scădere lunară din 1989. Dar preţurile carnii şi ouălor au crescut.

S-a înregistrat o creştere modestă a preţurilor la fructe şi legume.

În cele 12 luni până în martie, IPC a crescut cu 3,5%, cel mai mult din septembrie. Aceasta a urmat unei creşteri de 3,2% în februarie.

Fed are o ţintă de inflaţie de 2%. Datele pe care le urmăreşte pentru politica monetară sunt considerabil sub IPC. Economiştii chestionaţi de Reuters au estimat că IPC va creşte cu 0,3% faţă de luna precedentă şi cu 3,4% de la an la an.