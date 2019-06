Primăria Sectorului 1 vrea să aloce 400.000 de euro pentru proiectele cetățenilor

Conform proiectului, dacă inițiativa pentru 2020 se dovedește un succes, suma va crește, de la an la an, până la 10.000.000 de lei. Proiectul de bugetare participativă este singurul de acest fel anunțat în acest an la nivelul Bucureștiului și poate schimba regulile jocului în administrația publică.

Conform documentului disponibil pe siteul Primăriei Sectorului 1, cetățenii pot propune și, apoi, vota, proiecte de până la 40.000 de euro, cu TVA inclus. Este momentul perfect pentru cei care doresc rezolvări rapide și punctuale în ceea ce privește: amenajarea sau reabilitarea de alei, trotuare, scuaruri sau zone pietonale, amenajarea de spații publice prin mobilier stradal sau iluminat public, amenajarea de locuri de joacă sau de spații verzi. Temele deschise pentru propunerile celor care muncesc, studiază și lucrează în Sectorul 1 mai includ, printre altele: protecția socială, sănătatea, activitățile culturale, sportul, protecția mediului, transport alternativ și siguranța circulației. Toate temele și proiectele vor fi dezbătute împreună cu cetățenii, iar proiectele care pot fi puse în practică urmează să fie votate direct și transparent de către aceștia.

Contactat de reporterii noștri, Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, a declarat: „Am considerat mandatul meu drept o obligație de a face lucruri împreună oamenii și pentru oameni, iar acest proiect este un pas mare înainte. Stau de vorbă în fiecare zi cu cetățenii din Sectorul 1, comunic cu ei deschis pe Facebook, am răspuns întotdeauna la solicitări și întrebări.”. Proiectul prevede întâlniri față în față cu locuitorii din Sectorul 1, atât în perioada de informare, cât și în perioada de vot. Vor putea participa cu idei și propuneri, toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază pe raza Sectorului 1, cu vârsta împlinită de 16 ani. „Bugetarea participativă este un contract direct cu cetățenii, o dovadă în plus că vocea lor contează și că ușile de primărie sunt deschise pentru problemele și nevoile lor. Susțin acest proiect pentru că este transparent și reduce la minimum birocrația, suspiciunea și jocurile politice.” a mai precizat Dan Tudorache.