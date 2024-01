Primăria Sibiu a obţinut finanţare nerambursabilă de peste 8,5 milioane de lei pentru construcţia unei noi clădiri în care vor funcţiona o creşă cu 30 de locuri şi o grădiniţă cu 60 de locuri

”Primăria Sibiu a obţinut finanţarea europeană nerambursabilă în valoare de 8,5 milioane de lei pentru construcţia unei clădiri noi în Piaţa Cluj, în care se vor amenaja o creşă cu 30 de locuri şi o grădiniţă cu 60 de locuri. Valoarea totală estimată a proiectului este de 20,16 milioane de lei, diferenţa urmând să fie suportată din bugetul local”, anunţă, joi, Primăria Sibiu.

Primarul Astrid Fodor a afirmat că există deja finanţarea asigurată pentru construcţia a două creşe pe Calea Poplăcii şi respectiv pe str. Viitorului.

”De asemenea, am depus în cadrul Programului Regiunea Centru un proiect pentru construcţia unei creşe şi grădiniţe pe Calea Şurii Mici. Pe lângă acestea, am fost înştiinţaţi la finalul lui decembrie că am obţinut fondurile europene şi pentru construcţia unei creşe şi grădiniţe în Piaţa Cluj, lângă şcoala nr. 12. Astfel, intrăm în linie dreaptă pentru crearea a 210 locuri noi în creşe şi 60 locuri în grădiniţe”, a afirmat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Potrivit datelor transmise de municipalitate, clădirea va avea o suprafaţă utilă de peste 1.600 de mp, cu creşă la parter şi grădiniţă la etaj.

Curtea va fi amenajată cu zone verzi, un loc de joacă şi alei. Iluminatul în clădire va fi eficient, cu LED. Încălzirea se va face prin radiatoare, prin instalaţii în pardoseală şi prin ventiloconvectoare. Răcirea în sezonului cald se va face tot prin aceste ventiloconvectoare. Apa caldă va fi asigurată cu ajutorul a 10 panouri solare, iar energia electrică va fi asigurată prin panouri fotovoltaice montate pe terasa clădirii.

Clădirea va avea un sistem BMS (Building Management System) ce va monitoriza calitatea aerului interior, confortul termic, consumul de energie, apă rece şi apă caldă din clădire, în scopul reducerii consumurilor.

După semnarea contractului de finanţare, Primăria Sibiu va contracta execuţia lucrărilor.