Primărie EXECUTATĂ silit din cauza unui credit luat de fiica fostului primar

După ei, potopul, îşi spun acum localnicii din Murgaşi, o comună la jumătate de oră de Craiova. Fostul edil şi fiica lui nu mai sunt la primărie, dar în urma lor a rămas o datorie de aproape două milioane de lei. Adică bugetul pe un an de zile.

„Şi-a făcut el două vile, şi-a făcut excursii”, spune o localnică.

„E rău că primarul ăsta nu mai are cu ce să ne facă nimica. Să rezolve, să plătească cine a mâncat banii”, spune un localnic.

Primăria din Murgaşi a ajuns să plătească datoriile făcute de fiica fostului edil pentru că acesta nici măcar nu a contestat decizia judecătorilor.

„Nu s-a apărat în instanţă, nu a înaintat în instanţă o adresă care să rezulte că ea nu mai era salariata primăriei de mult timp. Doar pentru că tatăl era primar? Mi-e greu să exprim motivele”, spune actualul primar din Murgași, Daniel Țeligrădeanu.

Angajaţii primăriei sunt disperaţi, la fel ca localnicii. Se întreabă când vor mai primi salarii, dacă tot bugetul este executat silit.

„Nu îmi vine să cred în ce situaţie am ajuns. Lucrez de foarte mult timp, deci cunosc şi primarul şi am şi lucrat cu fiica, nu mă gândeam la aşa ceva”, spune o angajată a primăriei Murgași.

Fostul primar şi fiica lui au refuzat să comenteze situaţia. A vorbit însă soţul femeii, care nu ştie legislaţia referitoare la credite.

„Primăria, săraca, nu are nicio treabă, nu are nicio legătură, nu are nicio treabă, un contract cu persoana fizică şi banca”, spune Florin Drăguţ, soţul debitoarei.

Acelaşi edil din cauza căruia este executată silit primăria a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu şi fals intelectual. Judecătorii l-au găsit vinovat pentru că a plătit lucrări fictive cu banii comunităţii.