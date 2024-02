Primarul Capitalei: ”Am terminat lucrările de modernizare a magistralei I Vest”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat joi, finalizarea lucrărilor de modernizare a magistralei I Vest de pe bulevardul Timişoara şi a precizat că au fost 3.600 de metri de conductă, iar în zona respectivă sunt deservite 50 de blocuri, şapte instituţii, în total aproximativ 8.000 de persoane.

“Suntem bucuroşi să anunţăm că am terminat lucrările pe acest tronson de magistrală. Au fost 3.600 de metri, 3,6 kilometri. Deservim aici 50 de blocuri, şapte instituţii, cam 8.000 de persoane. Mai important – este o magistrală care face legătura între CET Grozăveşti şi CET Vest şi în felul ăsta când e nevoie să aducem dintr-o parte în alta trecem pe aici şi dacă reţeaua era cum era până acum 50 de ani vechime nu putea exista o presiune mare pe ea”, a afirmt primarul Capitalei. El a explicat în ce a constatat dificultatea acestei lucrări.

“Lucrarea a costat 27 de milioane de lei. Este dintre acele lucrări pe care Ministerul Dezvoltării le finanţează cu 85%. Ministerul Dezvoltării a plătit 85%, noi am plătit 15%. A durat cinci luni şi s-a realizat în condiţii dificile. Pe de o parte pentru că a fost iarnă, pe de altă parte pentru că nu am întrerupt furnizarea, deci s-a lucrat pe bucăţi. Şi pentru că suntem sub linia de tramvai şi conductele erau unele sub altele şi atunci a fost mai dificil şi să fie scoase şi să fie puse la loc”, a mai declarat Nicuşor Dan. El a fost întrebat câţi kilometri de conductă au fost modernizaţi pe fonduri europene.

“Suntem la 12 kilometri. Contractul de finanţare s-a semnat în noiembrie sau decembrie 2020. Licitaţia a început la sfârşitul lui 2021. S-a atribuit în 2022, a fost o perioadă de proiecte tehnice, pentru că a fost proiectare şi execuţie şi au început lucrările pe şapte sau opt şantiere, în total în 2023 au fost 12 kilometri. (…) Dincolo de kilometrii de conductă pe care i-am făcut pe fonduri europene, e important de spus că anul trecut am făcut 50 de kilometri în total de reţea principală, ceea ce nu s-a făcut niciodată. Deci, media fostei administraţii, 15 kilometri, media administraţiilor anterioare, 5 kilometri. Noi am făcut 50 într-un an. Inclusiv tronsonul ăsta nu este dintre cele pe fonduri europene, este dintre cele pe fonduri naţionale şi locale”, a explicat primarul Capitalei.