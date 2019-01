Primarul Sectorului 1 vrea 8,5 milioane de euro pentru înființarea unei stații de sortare a deșeurilor. Prețul real: maxim 2,5 milioane

Violeta Alexandru, membru PNL, atrage însă atenția că prețul propus de Tudorache este umflat de peste trei ori, în condițiile în care costul real al unei astfel de stații de sortare este maximum 2,5 milioane de euro. Mai mult, adaugă Alexandru, în Sectorul 1 producția de deșeuri este de 130.000 de tone pe an, jumătate din capacitatea stației pe care intenționează să o înființeze primarul PSD, potrivit G4Media.ro.

Potrivit proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local:

Art. 7 Se aprobă constituirea societății COMPANIA DE VERDE – Compania de Salubritate S1 S.A prin subscrierea unui capital social în valoare de 114.000.000 lei, reprezentat prin 114.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 1.000 lei, emise pentru aport de numerar astfel:

(1) Consiliul Local al Sectorului 1 va avea un aport de 112.860.000 lei, corespunzător unui număr de 112.860 acțiuni, reprezentând 99% din capitalul social și din cota de participare la beneficii și pierderi;

(2) Poliția Locală Sector 1 va avea un aport de 1.140.000 lei, corespunzător unui număr de 1.140 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social și din cota de participare la beneficii și pierderi.

„Afacere de 24 de milioane euro la Tudorache prin crearea unei companii a Primăriei Sector 1 care să înființeze, cu aport de capital de la Poliția Locală, o stație de sortare deșeuri. Prețul real al unei asemenea stații este de maxim 2,5 milioane. Am lucrat peste 10 ani pe această temă cu autoritățile locale, operatori de salubritate, organizații de transfer responsabilitate (OTR), reciclatori, agenți economici implicați în diferite componente. Sunt om de teren, mai puțin de birou, nu mă poate păcăli nimeni, cunosc subiectul. Tudorache trebuie să dea explicații publice”, a avertizat, pe pagina de Facebook, Violeta Alexandru, membru PNL.

Alexandru atrage atenția și asupra altor costuri ”umflate” de primarul Tudorache:

„Nu doar stația de sortare pare că are preț umflat (8,6 milioane euro!! Atenție: la colegul său de la Sectorul 1 era mai ieftin: 5,3 milioane!) dar și restul elementelor care duc la costul pentru care cere aprobarea CL 1 sunt umflate. Am comparat cu ceea ce oferă piața: cabine de sortare – preț Tudorache: 125.000 euro/buc vs. prețul pieței 50.000 euro/buc, deschizător saci – preț Tudorache 275.000 euro vs. preț piață 180-200.000 euro, separator optic – preț Tudorache 420.000 euro vs.preț piață 300.000 euro). Acestea sunt doar câteva exemple. Producția de deșeuri a sectorului este de 130.000 de tone pe an, el spune că face o stație cu o capacitate de … 260.000 tone/an”.