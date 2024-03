Producătorul de ambulanţe Deltamed a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de 35,97 milioane de euro, mai mare cu 88% faţă de anul anterior

”Compania Deltamed, cel mai mare producător de vehicule pentru intervenţii speciale şi de urgenţă din Europa de Est, cu acţionariat 100% românesc, a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de 35,97 milioane de euro, mai mare cu 88% faţă de anul anterior, pe fondul creşterii numărului de proiecte livrate în 2023 şi a creşterii exporturilor de cinci ori”, anunţă compania.

Principalele obiective ale companiei pentru acest an vizează finalizarea investiţiei pentru extinderea capacităţii de producţie de la Aiud, deschiderea Centrului de mentenanţă pentru vehicule de intervenţii din Republica Moldova şi finalizarea procesului de reorganizare şi modernizare a fluxurilor şi proceselor interne.

”După ce 2023 a fost un an cu o dinamică extraordinară şi o creştere importantă a exporturilor, 2024 se prefigurează a fi unul de creştere şi consolidare a poziţiei noastre pe piaţa furnizorilor de ambulanţe din Europa. Anul trecut am exportat de 5 ori mai mult decât în 2022, principalele pieţe fiind Austria, Bulgaria, Slovacia, Polonia, Germania, Spania. Exporturile au avut anul trecut o pondere de 13% în cifra de afaceri. În 2024, doar pentru piaţa din Austria avem o comandă de 300 de ambulanţe care se adaugă livrărilor către Republica Moldova, după ce anul trecut am fost desemnaţi câştigători ai licitaţiei organizate de autorităţile de la Chişinău. La acest moment pare că 2024 poate fi considerat <<anul ambulanţelor>> dată fiind ponderea lor în livrările totale, mult peste nivelurile din anii anteriori”, a declarat Daniela Gavrilă, CEO Deltamed.

Pentru a acoperi cererea în creştere de vehicule pentru intervenţii speciale şi de urgenţă, datorită expertizei demonstrate în cei peste 25 de ani de activitate, compania a alocat 2,5 milioane de euro pentru investiţii din care 2 milioane de euro pentru o nouă unitate de producţie la Aiud. Secţia Deltamed de la Aiud, care va avea 25 de angajaţi, va fi finalizată la finalul primului semestru din 2024 şi va începe să lucreze la capacitate maximă în ultimul trimestru al anului. La Aiud, compania va transfera comenzi pentru produse de serie, a căror tehnologie va fi în prealabil dezvoltată la sediul din Gilău unde funcţionează Departamentul de cercetare şi prototipare.

Până la jumătatea anului, compania va deschide şi primul Centru de mentenanţă şi reparaţii în afara graniţelor, în Republica Moldova. Centrul va asigura servicii de reparaţii şi întreţinere pentru ambulanţele pe care Deltamed le va livra în Republica Moldova după ce a câştigat licitaţia organizată de Centrul de Achiziţii al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova. Cele 62 de ambulanţe de tip B vor fi livrate de Deltamed în Republica Moldova, începând cu luna aprilie.

”Centrul de mentenanţă şi reparaţii a fost o investiţie pe care am considerat-o necesară pentru a optimiza timpii de răspuns şi service în cazul apariţiei unor defecţiuni. Tot pentru optimizarea fluxurilor, am luat decizia ca în Centrul de mentenanţă să fie angajaţi lucrători din Republica Moldova, care au beneficiat de pregătire de specialitate la noi în companie. Investiţia în Centrul de mentenanţă se ridică la câteva sute de mii de euro. Dacă nu am fi procedat astfel, orice defecţiune sau impas în utilizarea vehiculelor achiziţionate de autorităţile din Republica Moldova ar fi necesitat deplasarea unei echipe Deltamed peste Prut şi, implicit, imobilizarea pe un termen mai lung a unuia sau mai multor vehicule, prejudiciind astfel funcţionarea sistemului medical din ţara vecină”, a declarat şi Viorel Toadere, director comercial Deltamed.

Pentru anul în curs compania vizează creşterea calităţii produselor livrate inclusiv prin intermediul investiţiilor în reorganizarea fluxurilor şi digitalizarea proceselor. Ca efect al acestor investiţii, echipele Deltamed vor cunoaşte în timp real statusul proiectelor în derulare.

În 2023, Deltamed a produs şi echipat cu brancarde medicalizate cele 7 elicoptere BlackHawk achiziţionate de Inspectoratul General al Aviaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru managementul situaţiilor de urgenţă. Acest proiect se adaugă celor 271 ambulanţe şi vehicule de intervenţii speciale produse şi livrate către diverşi beneficiari români şi străini. Tot anul trecut, pe lângă producţia de ambulanţe, Deltamed a furnizat autospeciale de tip centru de comandă, de comunicaţii, roboţi pentru stingerea incendiilor, autospeciale pentru transportul bolnavilor înalt infectaţi şi containere logistice cu echipamente medicale pentru IGSU precum şi ambulanţe militare pentru Armata Bosniacă.

Deltamed, companie cu capital 100% românesc, a fost înfiinţată în 1997, la Cluj-Napoca, şi este, în prezent, cel mai mare producător de ambulanţe şi vehicule pentru intervenţie specială din Europa de Est.

Unitatea de producţie a Deltamed este situată în localitatea Gilău, judeţul Cluj, pe o suprafaţă cumulată de aproape 13.000 mp, ce conţine şapte hale de producţie propriu-zisă, precum şi departamentele de R&D, proiectare, CTC şi After Sales dedicate. Compania are peste 200 de specialişti şi capacitatea de a produce in-house toate elementele componente cu care dotează vehiculele pentru intervenţii speciale.

Dintre cele peste 4.000 de vehicule livrate până în prezent, fac parte ambulanţe (umane şi veterinare), cabinete medicale mobile pentru diverse specializări inclusiv stomatologice, puncte mobile de comandă şi control, maşini de stingere a incendiilor de diverse capacităţi, autospeciale destinate descarcerării, autolaboratoare, showroom-uri, ateliere şi magazine mobile, vehicule adaptate transportului utilizatorilor de fotoliu rulant, vehicule de transport victime multiple şi pacienţi înalt contagioşi precum şi vehicule dedicate sectorului militar.