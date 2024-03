Promoțiile se reîntorc la raft la nivelul de acum cinci ani

Promoțiile se întorc! După anii pandemici în care promoțiile și-au redus semnificativ importanța în mixul persuasiv al retailerilor, în 2023 ponderea vânzărilor la reduceri a crescut peste nivelul din 2018, potrivit unui studiu RetailZoom, scrie economica.net. O vânzare din patru a fost în cadrul unei oferte.

Promoțiile se întorc

În contextul scăderii numărului de produse din coșul de cumpărături, promoțiile și-au reluat anul trecut rolul de stimulent pentru încurajarea achizițiilor și retenția clienților, arată un ultim studiu realizat de compania de cercetare RetailZoom. S-a ajuns astfel ca 25,3% dintre vânzările din comerțul alimentar modern să fie în cadrul unor oferte promoționale precum reducerile de preț menționate pe ambalaj, cantitate bonus în același ambalaj, pachete de produse (1+1), cadouri asociate produselor, reduceri de prețuri temporare, promoții virtuale.

Este cea mai mai pondere din 2018 încoace, an în care 25% dintre vânzările din comerţul alimentar erau reprezentate de produse la ofertă. După această perioadă, promoțiile și-au mai pierdut din forță, ajungând la un minim de 20,4% în 2022, an în care am avut cea mai mare creștere anuală de prețuri în retailul alimentar – 15,2%.

În 2023, prețurile din comerțul modern au crescut cu 14,2% față de anul anterior.

„Toate tipurile de acțiuni promoționale au cunoscut o revigorare specială odată cu începerea lui 2023, sprijinind estomparea creșterii prețurilor”, spun analiștii Retail Zoom care explică trendul și în contextul scăderii numărului de produse din coșul de cumpărături.

În cazul supermarketurilor, spre exemplu, coșul mediu a scăzut de la șapte produse în urmă cu trei ani la 5 produse, în valoare de 35 de lei.

Între 15 cele mai comercializate produse alimentare, vânzările cele mai semnificative în cadrul unor promoții s-au făcut la ulei (56%), zahăr (52%), carne crudă (41%), cafea (29%) și mezeluri (27). La polul opus sunt pîâinea proaspătă (10%), băuturile răcoritoare necarbonatate și apă (16%), răcoritoare carbonatate (20%)