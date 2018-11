PSD a decis: Olguța Vasilescu, la Dezvoltare, și Mircea Drăghici,la Transporturi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că va trimite la Cotroceni noile propuneri de miniștri, nemaifiind nevoie de transmiterea cererilor de revocare pentru Paul Stănescu și Lucian Șova.

„Am trimis deja deciziile de revocare pentru cei doi miniștri. Bineînțeles că acum trimit numirea. Nu mai trimit o dată ceea ce am trimis. Eu sper ca ceea ce a decis premierul României să fie luat în calcul. În cazul în care refuză o să acționăm constituțional. Eu sper ca domnul președinte să facă aceste numiri. Să nu uităm că am intrat în linie dreaptă pentru preluarea Președinției Consiliului UE. Astăzi am avut o primă întâlnire cu Consiliului Președintilor. Eu cred că în acest moment nu ne putem juca cu deciziile pe care le luăm. Eu sper să luăm în calcu toți aceste lucruri și președintele să facă aceste nominalizări, având în vedere faptul că toți de la Guvern de la cu Colegiul Comisarilor”, a spus Dăncilă.

Articolul integral pe HOTNEWS