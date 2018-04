PSD pregăteşte cea mai MASIVĂ ciuntire a Codurilor penale

Comisia Iordache a anunţat miercuri modificările pe care vrea să le facă la Codurile penale. Este vorba de aproximativ 100 de modificări unele foarte importante care ar putea avea efect inclusiv asupra unor procese aflate în derulare sau chiar în cazul unor condamnări pronunţate deja. „Sunt şi decizii ale Curţii Constituţionale care trebuiau prinse în Coduri. Deci, aici nu avem nicio discuţie.

Mai există nişte modificări legate de proceduri, iar aici putem să discutăm, pentru că pot fi îmbunătăţite. Dar modificarea, de pildă, a unor articole privind abuzul în serviciu sau relaxarea condiţiilor de liberare condiţionată, plus alte nebunii pentru care se insistă să fie prinse în Codurile penale, nu sunt deloc în regulă. S-au făcut atât de multe propuneri, încât Comisia Iordache a editat o broşură cu ele. Sunt propuneri de la PSD care se bat cap în cap. Există o grupare puţin mai liniştită, mai decentă, formată din Cazanciuc, Ţuţuianu, etc., dar este şi o alta formată din Iordache, Nicolae şi Nicolicea, care are iniţiative odioase.

Mai este şi deputatul-mitralieră care a venit cu propuneri oripilante“, a explicat ce se întâmplă în Comisia Iordache avocatul Daniel Fenechiu.

Lege cu dedicaţie pentru Dragnea

Una dintre cele mai controversate modificări se referă la redactarea motivării unei hotărâri judecătoreşti definitive şi la semnarea acestor documente.

Mai exact, aleşii propun introducerea obligaţiei ca o hotărâre definitivă să fie motivată în cel mult 30 de zile sau în cazuri excepţionale în 60 de zile (dacă judecătorii îşi motivează imposibilitatea de a o face în 30 de zile).

În plus, motivarea trebuie semnată de toţi judecătorii care au participat la ultimul termen de judecată. În cazul în care acest lucru nu este posibil, indiferent de motiv, atunci cauza se repune pe rol.

Dacă va fi adoptată, această prevedere l-ar ajuta pe liderul PSD, Liviu Dragnea, care se află în executarea unei sentinţe de condamnare cu suspendare în dosarul Referendumul.

Deşi legea nu retroactivează, a avut grijă Florin Iordache şi de asta. Astfel, la articolul 453, care enumeră cauzele pentru care hotărârile definitive pot fi revizuite, a fost strecurat un paragraf: „g) Neredactarea şi/sau nesemnarea hotărârii de condamnare de judecătorul care a participat la soluţionarea cauzei“. Prin urmare, Dragnea ar putea avea dreptul să ceară ceea ce nu i-a reuşit pe actuala legislaţie: revizuirea sentinţei în dosarul Referendumul.

„Principala problemă este legată de gradul de încărcare a instanţelor, dar şi de lipsa unor sancţiuni în ceea ce priveşte redactarea. Un judecător poate să păţească ceva şi nu apucă se semneze. (…) Dacă este o hotărâre pronunţată de un singur judecător, poate fi un argument, dar dacă e semnată de mai mulţi membri ai unui complet, aceste argumente sunt suficiente. Nu e cazul să umblăm la nulitatea hotărârii pe motiv de semnătură“, este de părere avocatul Daniel Fenechiu.

Citeste mai mult: adev.ro/p7e54i