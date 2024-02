Putin îi face lui Kim Jong un cadou o maşină rusească Aurus şi încalcă sancţiunile ONU pe care i le-a impus în 2017

Acest cadou poate constitui, însă, o încălcare a sancţiunilor impuse Phenianului de către ONU în 2017, sancţiuni la care Rusia este parte, care interzic orice import de maşini în Coreea de Nord.

Vladimir gave Kim Jong-un an Aurus

And we saw in detail how the first acquaintance with this car took place

— Maimunka News (@MaimunkaNews)

Lui Kim Jong Un ”i s-a oferit o maşină fabricată în Rusia pentru uzul său personal de către Vladimir Vladimirovici Putin, preşedintele Federaţiei ruse”, anunţă agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA.

Puternica soră a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, salută acest ”cadou (drept) o demonstraţie clară a relaţiei personale speciale între conducătorii” celor două ţări, potrivit KCNA.

KCNA nu precizează despre ce model de maşină este vorba.

Potrivit RIA Novosti este vorba despre o maşină marca Aurus.

Phenianul s-a apropiat de Moscova în urma unei vizite a dictatorului nord-coreean în Rusia anul trecut.

Un grup de turişti ruşi a sosit la începutul lui februarie într-un sejur de patru zile în Coreea de Nord.

Este primul grup străin cunoscut care vizitează Nordul de la închiderea frontierei din cauza pandemiei covid-19.

În urma acestui summit Putin-Kim în Extremul Orient rus, în septembrie, Statele Unite şi Coreea de Sud au acuzat în mai multe rânduri Phenianul de faptul că a trimis armament Moscovei în Războiul cu Ucraina, în schimbul unui ajutor rus în programe satelitare nord-coreene.

Cele două părţi au anunţat că liderul de la Kremlin urmează să efectueze o nouă vizită la Phenian.

Kim Jong Un este reputat prin gustul său faţă de maşini de lux.

El a fost văzut folosind un SUV Lexus şi modele Mercedes-Benz clasa S.

ONU relevă într-un raport din 2021 o tentativă de expediere a unui vehicul de lux – în valoare de peste un milion de dolari – din Emiratele Arabe Unite (EAU) către Ningbo, în China, în vederea unei livrări ulterioare în Coreea de Nord.

În cadrul vizitei din septembrie dictatorului nord-coreean în Rusia, Vladimir Putin l-a invitat pe Kim Jong un să urce pe bancheta din spate a limuzinei sale prezidenţiale – un Aurus Senat.

Kim Jong Un a sosit atunci la faţa locului la bordul limuzinei sale – marca Maybach -, transportată cu un tren special din Coreea de Nord.