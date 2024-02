Putin încalcă sancțiunile ONU din 2017 și îi face un cadou o mașină excentrică lui Kim Jong un. FOTO

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a oferit dictatorului nord-coreean Kim Jong Un o maşină de fabricaţie rusă, anunţă marţi presa de stat de la Phenian, în cadrul unei consolidări a relaţiilor celor două ţări, relatează AFP.

Acest cadou poate constitui, însă, o încălcare a sancţiunilor impuse Phenianului de către ONU în 2017, sancţiuni la care Rusia este parte, care interzic orice import de maşini în Coreea de Nord.

Vladimir Putin gave Kim Jong-un an Aurus



And we saw in detail how the first acquaintance with this car took place pic.twitter.com/pPCNemntbu