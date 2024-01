Putin lansează construcţia spărgătorului nuclear de gheaţă Leningrad, pe şantierele de la Sankt Petersburg, înaintea marcării a 80 de ani de la eliberarea Leningradului în al Doilea Război Mondial

”El va opera pe ruta maritimă de Nord, va participa la cele mai importante programe de explorare şi de cercetare în Arctica şi va asigura livrarea de mărfuri”, a anunţat viner Vladimir Putin, într-un discurs susţinut pe o vreme închisă la şantierele navale la Marea Baltică de la Sankt Petersburg (nord-vest).

Today, Vladimir Putin attended the ceremony in St Petersburg to lay down the fifth nuclear-powered universal icebreaker, The Leningrad.

Russia remains the only country in the world with a fleet of nuclear-powered icebreakers. The construction of icebreakers is very important…

— Zlatti71 (@djuric_zlatko)

Viitoarea desfăşurare a spărgătorului nuclear vizează să asigure Moscovei supremaţia la Arctica, în contextul în care Rusia se confruntă în regiune cu ambiţiile altor puteri – China şi rivali din Occident, inclusiv Statele Unite.

Nava urmează să se numească Leningrad – numele sovietic al Sankt Petersburgului – , ”un nou omagiu” al ”curajului” locuitorilor fostei capitale imperiale împotriva naziştilor, a subliniat Vladimir Putin, cu o zi înaintea comemorării a 80 de ani de sfârşitul asediului Leningradului în al Doilea Război Mondial.

Putin Breaks The Ice On Northern Trade Route, Unveils Critical Nuclear Vessel

The ‘Leningrad’ icebreaker – which will be the 5th in Moscow’s series – was unveiled by the President in St Petersburg as it prepares to mark the anniversary of the end of the Nazi siege during WWII.…

— RT_India (@RT_India_news)

Această nouă navă cu propulsie nucleară, construită de gigantul atomic Rosatom, cu o lungime de 170 de metri, va putea sparge gheaţa până la trei metri adâncime.

Începând din 2022, Rusia este nevoită să-şi orienteze către Asia livrările de hidrocarburi, vitale pentru economia sa, lovită de sancţiuni impuse de Occident, după ce piaţa europeană i-a fost aproape complet închisă după invazia Ucrainei.

Aceste sancţiuni au impus Moscovei nevoia de a-şi moderniza flota de spărgătoare de gheţă nucleare, care permit trasarea rutei navelor de transport de petrol şi gaze naturale extrase în principal din Siberia.

În vederea dezvoltării comerţului prin apele îngheţate ale Arcticii, autorităţile ruse contează pe ”ruta maritimă de Nord”, o cale care a devenit mai navigabilă din cauza topirii gheţurilor, antrenată de modificările climatice.

Vineri, directorul Rosatom Aleksei Lihaciov, a anunţat că 36 de milioane de tone de mărfuri au tranzitat această rută maritimă în 2023 – ”un record”.

Rusia, singura ţară din lume care deţine o flotă de spărgătoare nucleare de gheaţă, a inaugurat în ultimii ani trei noi nave, iar un vapor uriaş, cu o lungime de peste 200 de metri, urmează să fie finalizat în 2027.