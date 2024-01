Raisi, în vizită la Ankara, pentru a discuta cu Erdogan despre Războiul din Fâşia Gaza

Această vizită, anunţată de agenţia oficială iraniană de presă Irna şi confirmată de preşedinţia turcă – după ce a fost amânată de două ori -, intervine în contextul unei creşteri a tensiunii în Orientul Mijlociu.

Ebrahim Raisi s-a angajat sâmbătă să răzbune moartea a cinci membri ai Gardienilor Revoluţiei, ucişi, acuză el, de către israel într-un atac în Siria.

Israelul a fost acuzat de faptul că i-a ucis pe un oficial iranian de rang înalt în Siria şi pe numărul doi al Hamas, în Liban, alimentând temeri cu privire la o extindere a Războiului din Fâşia Gaza.

Gardienii Revoluţiei au efectuat un atac în Kurdistanul irakian împotriva unui ”cartier general” de unde operau, susţin ei, serviciile israeliene de informaţii externe Mossad.

Rebeli huthi din Yemen, susţinuţi de Teheran, continuă să atace nave coerciale la Marea Roşie şi Golful Aden, în pofida unor atacuri americano-britanice, în semn de solidaritate cu palestinienii, spun ei.

”APROPIERE TACTICĂ”

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan apără, la rândul său, cauza Hamas.

Şeful statului turc a catalogat Israelul drept un ”state terorist”, iar Hamasul, al cărui principal susţinător internaţional este republica islamică, drept un ”grup de eliberare”.

Recep Tayyip Erdogan, care l-a rechememat la începutul lui noiembrie pe ambasadorul Turciei la Tel Aviv, consideră totodată imposibil să ”rupă complet” relaţiile cu Israelul.

Ministrul iranian de Externe tocmai ceruse Ankarei să ”boicoteze” produse israeliene şi să întrerupă orice relaţii cu Israelul.

”Iranienii consideră pozitive declaraţiile ferme ale lui Erdogan, dar îi reproşează că nu rpe (relaţiile) cu Israelul”, subliniază Arif Keskin, un cercetător specialist în relaţii turco-iraniene de la Ankara, care consideră însă că Războiul din Fâşia Gaza creează o ”apropiere tactică” între Teheran şi Ankara.

”Este posibil ca Raisi şi Erdogan să anunţe măsuri simbolice cu privire la Palestina, dar cred că se vor concentra asupra modurilor de a opri conflictul (…), pentru că acesta este lucru pe care-l doresc Ankara şi Teheranul”, apreciază un lector în Ştiinţe politice la Universitatea americană Clemson, în South Carolina, Arash Azizi.

RELAŢII COMPLEXE

Însă cei doi vecini întreţin relaţii complexe în mai multe dosare.

Turcia a sprijinit grupări rebele în Siria, împotriva preşedintelui sirian Bashar al-Assad, susţinut de Moscova şi Teheran.

Susţinerea Azerbaidjanului de către Turcia cu privire la enclava Nagorno Karabah, pe care Baku a cucerit-o în seprembrie într-o ofensivă-fulger, a iritat Iranul, îngrijorat că ascensiunea puterii Baku în caucaz poate alimenta ambiţii separatiste în minoritatea etnică azeră din Iran.

Iranul nu vede cu ochi buni ambiţiile Azerbaidjanului, aliatul Ankarei, de a crea un culoar pe teritoriul armean către enclava Nahicevan, situată de-a lungul frontierei de nord a Iranului, care i-ar putea complica accesul în Armenia.

Vizita preşedintelui Raisi, însoţit de o delegaţie importantă, reprezintă o ocazie de consolidare a relaţiilor comerciale cu Ankara, subliniază Arash Azizi.

Cei doi preşedinţi ar putea să discute despre deschiderea unui nou punct de trecerea frontierei, care să permită o facilitare a comerţului bilateral.