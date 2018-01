REDUCERI în ianuarie: Vacanțe cu 60% mai IEFTINE și bilete de avion de 3 euro

Potrivit unei analize a Vola.ro, preţurile încep de la 16 euro de persoană pentru un bilet de avion spre o destinaţie europeană populară şi de la 109 euro de persoană pentru un city break de 3 zile. Toate preţurile includ taxele de aeroport. În luna ianuarie 2017 agenţia a vândut cu până la 50% mai multe city break-uri şi bilete de avion decât în a doua cea mai bună lună din an, luna martie. Urmând trendul primelor zile din an, consultanţii companiei estimează că şi în acest an luna ianuarie îşi va păstra titlul de cea mai bună lună din an pentru cumpărat vacanţe. În prima zi din acest an au fost înregistrate cu 25% mai multe rezervări faţă de 1 ianuarie 2017.

„Pe lângă preţurile mai mici în luna ianuarie, atât la bilete de avion cât şi la cazare, în prima jumătate a lunii ianuarie majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la bilete de avion (de până la 40 – 50%). În plus, anul acesta am gândit şi o promoţie care să aducă în faţa turiştilor români cele mai bune preţuri la bilete de avion şi cele mai bune combinaţii de vacanţe, reducerile totale depăşind 50% pentru bilete de avion şi 60% pentru city break-uri”, a declarat Matei Psatta, Marketing Manager Vola.ro.

mai multe, pe capital.ro