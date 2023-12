Regatul Unit semnează cu Elveţia, la Berna, un acord post-Brexit cu privire la servicii financiare

Acordul a fost anunţat la Berna, în prezenţa ministrului brtianic al Finanţelor Jeremy Hunt şi omoloagei sle elveţiene Karin Keller-Sutter.

The UK’s financial services deal with Switzerland „could be a template” for future agreements „with other countries,” says Chancellor Jeremy Hunt

He adds: „We’re open to discussions with anyone”

El urmează să le permită întrerinderilor britanice ”să furnizeze servicii financiare pieţei elveţiene şi invers mai uşor”, anunţă într-un comunicat Trezoreriea britanică.