Reprezentanţii Fermei Dacilor, mesaj în urma incendiului devastator: Au murit oameni pe care îi iubim cu tot sufletul. Aşteptăm cu nerăbdare investigaţiile autorităţilor pentru un răspuns şi din primul moment colaborăm cu ele pentru a-l găsi

”Cu o durere de nedescris şi greu de dus, pentru care n-am fost pregătiţi în vreun fel în viaţa asta şi cu care nu ştim ce să facem sau cum să vedem vreo lumină, vă confirmăm că Ferma Dacilor, locul care ne-a fost şi ne este în continuare acasă, a ars. A ars de sus în jos. Nu ne ies calculele, ne dau cu virgulă explicaţiile, nu ştim, nu concepem. Aşteptăm cu nerăbdare investigaţiile autorităţilor pentru un răspuns şi din primul moment colaborăm cu ele pentru a-l găsi. Nu va aduce linişte inimilor noastre, dar măcar vom porni de undeva”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a pensiunii şi care este semnat ”Familia Ferma Dacilor”.

În mesaj se face aluzie şi la dezvăluirile făcute în presă cu privire la trecutul lui Cornel Dinicu, fondatorul pensiunii şi cel care se prezenta drept patron al acesteia.

”Dincolo de articolele nesfârşite de la TV şi în online, trebuie să vă spunem că suntem altfel de oameni faţă de ce se spune. O singură dată dacă ne-aţi trecut pragul şi ne-aţi cunoscut, sigur nu v-a trecut indiferentă dragostea noastră faţă de oameni. Ferma Dacilor a pornit de foarte jos, mai puţin ca o afacere şi mai mult ca o familie. Am crescut animale, am lucrat pământul zi lumină şi am adunat pe toată lumea în jurul mesei noastre la final de zi. Am vrut, în primul rând, să oferim oamenilor din zonă o şansă la mai mult. N-am refuzat pe nimeni care a căutat un loc de muncă. Aveam sau nu nevoie, am găsit ceva de făcut. N-am refuzat niciun producător local care voia să-şi vândă produsele la noi. Indiferent că a venit cu 1kg de ceapă sau cu 10kg de cartofi, noi le-am luat cu speranţa că pentru fiecare va fi puţin mai bine. N-am conceput şi n-am concepe altceva decât omenia. Da, în familia noastră lumea are un trecut. E un lucru minunat că unii oameni au reuşit să treacă prin viaţă mai demni decât noi. Datorită acestor oameni ne-am dorit din toată inima şi am învăţat să fim mai buni. Ani lungi şi grei stau mărturie faptului că am trăit altfel. Că ne iubim aproapele, că am stat în comunitate să ajutăm. Că fiecare zi ne-am aplecat capul şi am primit orice reproş cu umilinţă şi cu speranţa că vom fi iertaţi pentru păcatele tinereţii. Educaţia şi moralitatea unui om ţin în primul rând de şansă. Iar când şansa a venit, n-am ezitat nicio clipă. Ne-am îndreptat”, se mai arată în mesaj.

Reprezentanţii pensiunii explică faptul că au făcut tot posibilul ca unitatea de cazare să fie un loc sigur şi că nu i-ar fi pus în pericol pe cei dragi.

”Cu multă durere vă spunem că în acest incendiu au murit oameni pe care îi iubim cu tot sufletul. Ne-au fost apropiaţi, de suflet, au fost familia noastră. Cum îşi poate cineva imagina că un om îşi poate pune propriii copii în pericol? Cum ne-am putea gândi că nu am făcut zi de zi tot posibilul şi imposibilul ca Ferma să fie un loc sigur? Şi a fost un loc sigur. Au existat nenumărate momente în care locaţia noastră a fost plină până la refuz, în care, deşi ne bucuram că şi mai mulţi oameni vor să ne treacă pragul, a trebuit să refuzăm pentru a putea trata corect toţi oaspeţii prezenţi”, precizează mesajul de pe reţelele de socializare.

Oficialii unităţii care a ars din temelii mai spun că, de Crăciun, în pensiune de aflau ”puţini turişti cazaţi în căsuţele individuale” şi mulţi membri ai familiilor lor.

”Am vrut să avem un Crăciun puţin mai personal, urmând să deschidem larg porţile pentru publicul larg de Anul Nou. În aceste momente avem nevoie de o rugăciune pentru a ne îngropa copiii şi prietenii apropiaţi. Oamenii noştri de zi de zi, copiii adoraţi din vieţile noastre nu mai urcă soarele pe cer pentru noi. Ne dor inimile cum nu ne-au mai durut, cum n-am ştiut vreodată că-i posibil”, mai transmit aceştia.

Opt persoane au fost declarate dispărute în urma incendiului izbucnit, marţi dimineraţă, la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, judeţul Prahova.

Şase trupuri carbonizate, inclusiv un copil, au fost găsite, marţi, de către salvatori în pensiune. În cazul celei de-a şasea victime carbonizate, nu se poate preciza dacă este adult sau minor.

Cadavrul carbonizat al unui copil a fost găsit miercuri dimineaţă.

”S-au recoltat probe ADN de la toate victimele şi sunt identificate parţial”, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Alte două persoane, mamă şi fiu, au suferit arsuri pe 5% şi 8% din suprafaţa corpului.

Pensiunea nu avea autorizaţie de securitate la incendiu. De asemenea, funcţiona fără autorizaţie de construire, iar cei care o ridicaseră obţinuseră la finalul anului 2020 un certificat de edificare.

Prefectul judeţului Prahova, Virgiliu Nanu, a anunţat că la nivelul judeţului vor începe controale care vor viza existenţa autorizaţiilor de construire, de funcţionare şi a avizelor de securitate la incendiu pentru astfel de unităţi de cazare.