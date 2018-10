“Revoluţie” în retail: VIN RUȘII!

Hard discounterul Svetofor din Rusia va inaugura vineri, 26 octombrie, la Snagov, primul său magazin de pe plan local sub brandul Mere şi se pregăteşte de noi deschideri, au declarat pentru ECONOMICA.NET Daniel Vasile, director achiziţii produse alimentare din cadrul retailerului. Până la finele anului, planul companiei ruse este de a ajunge la cinci unităţi la nivel naţional şi de a-şi convinge potenţialii clienţi, persoane cu venituri mici şi medii, că brandul are cele mai mici preţuri din piaţă – în medie cu 20% sub concurenţa directă. “Părintele nostru este Zvetofor din Rusia, noi fiind practic o clonă a magazinelor lor de acolo. Preţul va fi principalul nostru avantaj pe piaţă, dezideratul nostru este de a fi cu 20% sub preţul pieţei. Dacă nu reuşim acest lucru, preferăm să nu avem respectivul SKU pe rafturile noastre. Tot ce avem în magazin încercăm să aducem cu discountul promis. Este dificil, dar facem ce putem pentru a fi cel mai ieftin lanţ de magazine din ţară”, explică managerul.

Branduri celebre cu preţuri de 40% mai mici

Conceptul Mere presupune magazine cu suprafeţe între 800 şi 1.200 de meti pătraţi, în spaţii închiriate, situate la periferia oraşelor medii şi mici unde populaţía are un potenţíal financiar scăzut. Magazinele vor comercializa în jur de 800 de sku-uri (produse), din care aproximativ 30% non alimentare, produse fabricate în România şi de import. De asemenea, lanţul rusesc va comercializa în mare parte produse necunoscute până acum publicului român, sau mai puţin cunoscute. Retailerul nu va pune pe rafturi mărci private ca restul hard-discounterilor. “Avem mărci necunoscute sau mai puţin cunoscute publicului din România, ori sub-branduri ale producătorilor mari (produse mai puţin listate ale producătorilor mari n. red.). Vom avea şi branduri, dar acestea intră la noi în magazine în condiţii speciale, cu minus 40% reducere faţă de preţul normal. Mai sunt capete de stoc. Produsele pe care le avem sunt în mare parte fabricate în România, dar avem şi câteva SKU-uri din Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Germania, de unde avem detergenţi, spre exemplu, sau Turcia, de unde provin unele dulciuri. Distribuitorii pe care i-am ales până acum sunt români, chiar dacă aduc şi produse importate, cu acoperire naţională pentru că următorul magazin va fi la Braşov, destul de departe de Snagov”, mai spune Vasile, potrivit căruia sunt mulţi distribuitori care nu au fost ofertaţi încă de concurenţă.

