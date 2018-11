România ar putea ajunge în CLUBUL BOGAȚILOR...

“Elveţia susţine candidatura României la OECD şi am văzut că putem continua munca pe această cale pentru a ne îndrepta către acest obiectiv”, a spus Berset, la o conferinţă de presă comună cu preşedintele Klaus Iohannis.

El a precizat că Elveţia va sprijini România în perioada Preşedinţiei Consiliului UE.

“Consider că Preşedinţia Consiliului UE care vă aşteaptă în lunile ce vin va reprezenta un aspect foarte pozitiv al acestor noi evoluţii, iar noi, Elveţia, vă vom sta alături anul care vine, vă vom sprijini în această sarcină, pentru că este o misiune grea care vine într-un moment nu dintre cele mai uşoare. Este o altă oportunitate pentru noi de a continua şi a aprofunda relaţiile noastre de cooperare şi vă doresc mult succes pentru munca care vă aşteaptă în următorul semestru. (…) Suntem interesaţi de obiectivele pe care vi le-aţi fixat în cadrul preşedinţiei dumneavoastră”, a afirmat Berset.

El a adăugat că relaţiile dintre România şi Elveţia sunt solide. “Împărtăşim multe lucruri, valori, aparteneţa la un continent şi angajamentul nostru faţă de democraţie şi statul de drept”, a arătat preşedintele Confederaţiei Elveţiene.

Alain Berset a pledat pentru creşterea schimburilor între cele două ţări.

“Am fost asiguraţi pe parcursul dialogului pe care l-am avut cu domnul preşedinte în această dimineaţă că vom semna un acord instituţional. Am făcut progrese importante în acest acest an şi am subliniat faptul că trebuie să garantăm un rezultat care să fie şi stabil şi să garanteze interesele tuturor, de o parte şi de alta. În acest cadru subiectele sunt importante: echivalenţa bursieră, deja am angajat acţiuni în ţările noastre pentru a merge spre această echivalenţă şi dorim ca ea să fie recunoscută în mod non-limitativ. Al doilea element, reforma fiscală pe care şi noi am făcut-o în Elveţia pentru a permite o bază mai bună de conlucrare cu UE”, a arătat Berset.

În opinia sa, există proiecte care pot fi dezvoltate între cele două ţări în ceea ce priveşte schimburile bilaterale.

“Ar trebui să finalizăm mai întâi aceste proiecte în termenele stabilite şi de altfel suntem convinşi că partenerii noştri români vor garanta durabilitatea rezultatelor, apoi Guvernul federal a adoptat un plan pentru continuarea acestui program cu o a doua contribuţie care trece actualmente prin Parlament şi aceasta fixează cadrul general al colaborării noastre”, a afirmat preşedintele Confederaţiei Elveţiene.

El s-a declarat încântat de vizita în România. “Sunt absolut încântat de vizita aceasta în România. (…) Vă mulţumesc pentru primirea călduroasă şi pentru calitatea extraordinară a schimburilor şi dialogului avut. Sunt absolut încântat că această vizită vine şi într-un moment important pentru relaţiile între ţările noastre, pentru România, pentru că sărbătoriţi anul acesta cea de-a 100-a aniversare de la întemeierea României, şi vă transmit urările noastre de bine cu ocazia acestui eveniment”, a completat preşedintele elveţian. AGERPRES