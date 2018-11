Românii care produc și vând locomotive la suedezi

In iunie 2017, Softronic a semnat un contract cu operatorul feroviar Green Cargo din Suedia pentru livrarea a opt locomotive Transmontana. Primele doua locomotive au fost deja produse si livrate, in prezent aflandu-se in faza finala de testare. Urmatoarele 6 locomotive, a caror productie este finantata de Raiffeisen Bank, vor fi livrate la finalul anului 2019, pana la mijlocul anului 2020. Softronic SRL este singurul producator de locomotive electrice din estul Europei.

“In momentul de fata, Softronic are capacitatea de a produce aproximativ 9-10 locomotive pe an. Locomotiva LEMA este un proiect original al firmei Softronic, primul exemplar fiind fabricat in anul 2010. Pana in prezent am fabricat 36 de locomotive destinate, in special, operatorilor feroviari transportatori de marfuri. Locomotivele noastre circula pe cai ferate din Romania, Ungaria, Slovacia si, mai nou, din Suedia. Pentru transportul de calatori, fabricam trenul electric Hyperion, care reprezinta materializarea experientei noastre in proiectarea si constructia de material feroviar de inalta performanta”, a spus Radu Zlatian, director Cercetare-Dezvoltare la Softronic.

“Finantam productia si exportul partenerului nostru Softronic pentru ca ne dorim sa sprijinim economia romaneasca sa fie competitiva pe orice piata. Avem toate ingredientele succesului in aceasta tranzactie – creativitate, capacitate de productie si executie, management performant, piata de desfacere si produse de cea mai inalta calitate”, a declarat Cristian Sporis, vicepresedinte Corporatii la Raiffeisen Bank.

“Structura de garantare este o componenta importanta in accesarea oricarui tip de finantare, iar garantiile pe care statul roman le emite prin intermediul EximBank sunt o resursa sigura si eficienta pe care firmele, prin intermediul bancilor comerciale, ar putea sa o exploateze mai mult. In acest context, este cu atat mai importanta decizia Raiffeisen Bank de a valorifica facilitatile oferite de EximBank intr-un parteneriat ce deschide noi oportunitati de dezvoltare pentru un business autohton. Incurajam si alte banci comerciale sa urmeze acest model, in beneficiul net al companiilor romanesti”, a declarat Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.

Softronic este o companie noua pe piata materialului rulant – a fost infiintata in 1999 avand capital integral romanesc. Produsele de baza sunt locomotiva electrica cu tractiune cu motoare asincrone (LEMA – Transmontana) si trenul electric multiunit pentru calatori (Hyperion). Atat locomotivele, cat si trenurile sunt proiectate pentru eficienta energetica maxima recuperand energia consumata la franare. Pentru fabricatia celor doua produse, Softronic a proiectat si produce toate elementele mecanice necesare, motoare electric de tractiune, convertoare statice pentru tractiune sau servicii auxiliare, echipamnte de control, comanda si siguranta.

“Transmontana” este cea mai performanta locomotiva electrica fabricata in Europa, este omologata de Autoritatea Feroviara Romana si detine autorizatii de circulatie pe caile ferate din Bulgaria, Romania, Ungaria, Slovacia si Suedia. Locomotiva are un design modern, motoare de tractiune asincrone, franare dinamica (reostatica si recuperativa), convertoare electronice de tractiune, echipamente electronice de comanda si control bazate pe microcontrolere si microprocesoare, faruri LED si multe altele.

“Hyperion” este un tren electric de calatori care indeplineste cerintele specifice standardelor Europene (EN si UIC) si respecta Specificatiile Tehnice de Interoperabilitate (STI). Trenul a fost realizat folosind cele mai noi si performante echipamente electrice, electronice si mecanice. La fabricarea lui s-au utilizat tehnologii de ultima ora, avand la baza un proiect dezvoltat in anul 2012.