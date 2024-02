Românii vor să zboare și plătesc milioane de euro pentru asta

Agenţia de turism online Vola.ro a vândut în luna ianuarie bilete de avion în valoare de aproximativ 9 milioane de euro, cu 33% mai mult decât în aceeaşi perioadă a lui 2023, conform datelor emise de companie. 95% dintre biletele vândute au fost către destinaţii din ţările europene. Cel mai ieftin bilet vândut în ianaurie a fost de 10 euro, pentru un zbor Londra – Bucureşti, pe când cel mai scump bilet a fost 2.508 euro, pentru un zbor Bucureşti – New York. Preţul mediu pentru un bilet de avion a fost de 158 euro/persoană, în creştere faţă de anul trecut.

”Campania 2024 (din ianuarie, n.r.), derulată pentru al şaselea an de agenţia de turism online Vola.ro, s-a încheiat cu bilete de avion în valoare de 9 milioane de euro cumpărate de români. Pasionaţii de vacanţe au aşteptat din nou ianuarie, cea mai ieftină lună din an, şi au profitat de cele mai mici preţuri la biletele de avion, astfel că Vola.ro a vândut cu 33% mai multe bilete decât în aceeaşi perioadă a lui 2023”, conform datelor emise de companie.

Considerată echivalentul Black Friday-ului călătoriilor cu avion, campania din ianuarie a fost o bună perioadă pentru cumpărarea biletelor de avion la preţuri mai mici decât în restul anului.

”Cel mai ieftin bilet vândut de Ieftinuarie a fost de 10 euro, pentru un zbor Londra – Bucureşti, pe când cel mai scump bilet a fost 2.508 euro, pentru un zbor Bucureşti – New York. În acelaşi timp, preţul mediu pentru un bilet de avion a fost de 158 euro/persoană, în creştere faţă de anul trecut, când tariful mediu a fost de 118 euro/persoană”, arată compania.

Potrivit datelor Vola.ro, clienţii care au achiziţionat bilete de avion în timpul campaniei din ianuarie 2024 vor zbura în 345 de destinaţii şi vor ateriza pe 377 de aeroporturi din întreaga lume. În ceea ce priveşte topul destinaţiilor preferate, preferatele românilor se menţin în fruntea clasamentului şi de această dată, fiind oraşe din şi spre care aceştia zboară frecvent: Bucureşti, cu 17.78% din rezervările efectuate pe platformă, Londra, cu 5.17% din rezervări, Iaşi, cu 4.01% din rezervări, Bruxelles, cu 3.7% din rezervări, şi Milano, cu 3.35% din rezervări. Pe această listă se află şi destinaţii ca Dublin, Paris, Roma, Barcelona, Cluj-Napoca sau Madrid.

Durata medie de şedere la destinaţie este de 7 zile, semn că planificând în luna ianuarie, românii pot rezerva călătorii mai ieftine, deci şi mai lungi, încercând să stea mai mult în vacanţe.

„Ne bucurăm că am putut da startul călătoriilor din 2024, la cele mai mici preţuri din an. Am avut vânzări în valoare de 9 milioane de euro, iar numărul biletelor achiziţionate de clienţii Vola.ro este semnificativ mai mare faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă că oamenii au încredere în noi, în serviciile oferite. Sunt multe rezervări înregistrate pentru zboruri din perioada imediat apropiată, dar avem şi rezervări în avans pentru zboruri din lunile următoare, inclusiv pentru Revelion, o dovadă în plus a faptului că românii s-au pregătit din timp şi au vrut să îşi planifice de pe-acum călătoriile din noul an, pentru a profita de tarifele accesibile”, spune Claudia Tocilă, director de marketing Vola.ro.

Europa este din nou continentul preferat al românilor, 95% dintre biletele vândute fiind către ţările europene. Urmează Africa, 3% din rezervările din ianuarie, Asia, cu 1.5% din rezervările din ianuarie, America de Nord şi America de Sud.

Românii vor să călătorească mai mult în acest an, astfel că 56% dintre rezervările de zboruri din ianuarie sunt pentru perioada imediat următoare: în mai puţin de 30 de zile. Pe de altă parte, călătorii au rezervat cu încredere zboruri în avans, dat fiind că acum există o predictibilitate mai mare a zborurilor în comparaţie cu anii anteriori. Statisticile arată că biletele au fost achiziţionate astfel: 23% dintre ele cu 31-90 de zile înaintea zborurilor, iar 21% dintre ele cu mai mult de 90 de zile înaintea zborurilor, o dovadă a faptului că sunt şi români care au planuri pe termen lung. De altfel, la acest capitol există şi un record: o rezervare pentru Revelionul 2025, efectuată pe ruta Bucureşti – Munchen, pentru două persoane.

Ca de obicei, călătoriile vor fi influenţate de sărbătorile românilor, iar cum de Paşte aceştia se vor bucura de o minivacanţă de câteva zile, Vola.ro a înregistrat deja rezervări în perioada respectivă: cel mai ieftin bilet de Paşte a costat 75 de euro, pentru un zbor Bucureşti – Bologna.

Anul acesta vor fi şi două evenimente sportive importante, Campionatul European de Fotbal şi Jocurile Olimpice, care se vor desfăşura în Paris, două ocazii semnificative de călătorie pentru români. În ianuarie 2024, au fost efectuate deja rezervări pentru Euro 2024, iar cel mai ieftin bilet a costat 120 de euro, pentru un zbor Timişoara – Munchen. Nici Olimpiada nu a fost uitată de români: cel mai ieftin zbor în perioada Jocurilor Olimpice a costat 110 euro, pe ruta Cluj-Napoca – Paris.