Românul care a câștigat 500.000 de lire la un concurs în Anglia s-a întors a doua zi la muncă! Livrează pizza /VIDEO

Un român care a câștigat 500.000 de lire la loterie în Anglia, s-a întors a doua zi la muncă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Marius Preda livrează pizza de mai bine de 4 ani, de când s-a mutat în Marea Britanie.

Sunt foarte fericit că am câştigat şi sunt extrem de entuziasmat, o astfel de sumă îţi schimbă viaţa!”, a spus el, potrivit BOTB .”Best of the Best” este denumirea popularului concurs care, săptămânal, face câte un nou și fericit câștigător.

Marius (28 de ani) a câștigat unul dintre cele mai mari premii ale respectivului concurs de televiziune, fapt confirmat și de Christian Williams, prezentatorul show-ului (VIDEO). Inedit a fost și modul în care românul a aflat că este câștigător, o echipă a televiziunii prezendându-se la locul său de muncă.

Marius Preda, românul care a câștigat 500.000 de lire la un concurs în Anglia ”Este cel mai bun bacşiş pe care l-a primit vreodată un livrator de pizza”

”Marius e șofer livrator de aproape patru ani și s-a întors la muncă a doua zi după aflarea veștii. Intenționează să ia o casă nouă pentru el și familia lui. Căutăm noi modalităţi de a le oferi oamenilor şansa de a câştiga premii fantastice şi mă bucur că l-am surprins pe Marius. Suma netă de 500.000 de lire sterline poate schima o viaţă. Cred că este cel mai bun bacşiş pe care l-a primit vreodată un livrator de pizza” a spus Christian Williams care, inițial i-a spus lui Marius Preda că a câștigat ”doar” 100.000 de lire, pentru a-i testa entuziasmul.