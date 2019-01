Rusia şi SUA au declanşat „războiul SPIONILOR!“

Ministerul de Externe rus a anunţat sâmbătă că Statele Unite au reţinut un cetăţean rus, la câteva zile după ce Moscova a reţinut un fost puşcaş marin american sub bănuiala de spionaj, relatează Reuters.

Fostul puşcaş marin Paul Whelan a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) pe data de 28 decembrie. Familia sa a negat acuzaţiile şi a afirmat că Paul Whelan se afla în Rusia pentru a participa la căsătoria unui prieten.

Americanul Paul N. Whelan arestat sub acuzaţie de spionaj la Moscova are multiplele cetăţenii care ar putea complica situaţia pentru Rusia, relatează The New York Times. Născut în Canada, Paul Whelan (48 de ani) este director pentru securitate internaţională în cadrul grupului BorgWarner, un fabricant de piese de schimb în sectorul automobilistic, cu sediul în apropiere de Detroit (SUA), conform fratelui său David Whelan.

Americanul a fost puşcaş mai are cetăţenie britanică, canadiană şi irlandeză. Whelan ar putea beneficia de ajutorul guvernelor din ţările în care are cetăţenie pentru a putea fi eliberat rapid. Acest lucru s-ar putea întâmpla mai ales dacă cele patru tări şi-ar coordona acţiunile pentru a-l putea elibera din închisoarea din Moscova, scrie cotidianul American.

