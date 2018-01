Ryanair introduce noua politică a bagajelor, de la 15 ianuarie. Ce trebuie să știe TOȚI călătorii!

Ryanair a introdus noi tarife reduse pentru bagajele înregistrate (și a crescut dimensiunile tolerate pentru acestea) pentru a încuraja mai mulți clienți să-și înregistreze bagajele, respectiv să reducă numărul clienților care se prezintă cu 2 bagaje la porțile de îmbarcare.

Totul pentru că prea mulți clienți s-au folosit de serviciul îmbunătățit al Ryanair ce permite 2 bagaje gratuite la bord, iar cu grade de încărcare ridicate (95% în decembrie) nu există suficient spațiu pentru depozitare în cabină la un asemenea volum de bagaje de mână, fapt ce cauzează întârzieri de îmbarcare / zbor.

Pentru a încuraja mai mulți clienți să-și înregistreze unele bagaje, dar și pentru a reduce volumul bagajelor transportate la bord, Ryanair a introdus următoarele modificări la politica pentru bagaje, pentru toate zborurile, după cum urmează:

• Greutatea admisă pentru bagajele înregistrate a crescut de la 15kg la 20kg pentru toate bagajele

• Tarifele standard pentru bagaje au fost reduse de la 35€/£ la 25€/£ pentru acest bagaj de 20kg

• Doar Clienții cu Prioritate (incluzând Plus, Flexi Plus & Family Plus) vor putea să transporte 2 bagaje de mână în aeronavă* din 15 ianuarie 2018

• Toți ceilalți clienți (fără Prioritate) vor putea să-și transporte în cabină doar un bagaj mic de mână, în timp ce al doilea bagaj (mai mare) va fi trimis la cala de bagaje (gratuit) la poarta de îmbarcare. din 15 ianuarie 2018.

Kenny Jacobs, Ryanair, a declarat: “Le reamintim clienților că de luni, (15 ianuarie 2018), doar clienților cu Prioritate li se va permite transportarea a două bagaje de mână în aeronavă. Tuturor celorlalți clienți li se va permite transportarea, la bord, a unui bagaj mic de mână, în timp ce al doilea bagaj (mai mare) cu role va fi pus în spațiul de bagaje (în mod gratuit) la poarta de îmbarcare. Această măsură va accelera îmbarcarea și va elimina întârzierile de zbor, alături de noua noastră politică pentru bagajele înregistrare ce oferă clienților tarife mai mici pentru o creștere de 33% a greutății maxime admise.”

Îmbarcarea prioritară este taxată cu 5 €/£ în momentul rezervării sau adaugată ulterior la rezervare pentru 6 €/£ cu până la 2 ore, pe site, și 30 de minute, prin aplicație, înainte de ora programată de plecare.