Singurele vorbe spuse de VÂLCOV înainte să intre în sala de tribunal

Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, s-a prezentat, vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a-si sustine contestatia fata de controlul judiciar dispus de DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI.

“Cred ca stiti cu totii care e adevarul”, a fost singura afirmatie a lui Darius Valcov, la intrarea in instanta.

Potrivit unor surse judiciare, Darius Valcov are mai multe obligatii si interdictii pe o perioada de 60 de zile in care este cercetat sub control judiciar.

“El nu poate parasi orasul Slatina (Olt), nu poate comunica cu mai multe persoane, nu poate purta arme, trebuie sa se prezinte la organul de politie sau la parchet ori de cate ori este chemat, sunt o parte din acestea,” explica surse judiciare pentru Ziare.com.

Dosarul a fost deschis dupa ce Darius Valcov a postat pe Facebook, in august 2018, un protocol de colaborare intre SRI si Parchet, care avea caracter clasificat, referitor la “cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin”, incheiat in decembrie 2016.

