Sondaj: Americanii se pregătesc pentru o nouă serie de costuri mai mari ale locuinţelor

Ca parte a celui mai recent sondaj privind aşteptările consumatorilor, banca centrală regională a constatat că respondenţii au observat la începutul anului creşteri mai mari pe termen scurt atât pentru chirie, cât şi pentru preţurile locuinţelor, deşi anticipează o oarecare temperare pe termen lung pentru preţurile caselor.

De asemenea, gospodăriile nu văd nicio atenuare a costurilor împrumuturilor pentru locuinţe şi, de fapt, se pregătesc pentru cele mai ridicate niveluri ale ratelor ipotecare, într-un sondaj care este realizat din 2014.

Fed din New York a spus că, în februarie, respondenţii au anticipat că preţurile locuinţelor vor creşte cu 5,1% pe an de acum înainte, faţă de ritmul de 2,6% anticipat cu un an în urmă.

Dar peste cinci ani, respondenţii văd că preţurile locuinţelor vor creşte cu 2,7%, de la 2,8% în sondajul de anul trecut.

În ceea ce priveşte închirierea, respondenţii consideră că, în decurs de un an, costurile vor creşte cu 9,7%, a doua cea mai mare valoare din istoria sondajului, de la 8,2% în sondajul realizat în februarie 2023.

Peste cinci ani, respondenţii estimează că creşterea chiriei ”va stagna în esenţă”, a declarat Fed New York, la 5,1%.

Raportul a constatat că respondenţii au încă o perspectivă ”foarte pozitivă” asupra locuinţelor ca investiţie. De asemenea, se aşteaptă ca ratele ipotecare, deja ridicate, să crească.

Respondenţii prevăd că rata medie a creditului ipotecar va fi peste un an de 8,7% şi va fi la 9,7% în trei ani, ambele citiri fiind la niveluri record.

Pe 2 mai, agenţia de credite pentru locuinţe Fannie Mae a declarat că dobânda ipotecară fixă medie, pe 30 de ani, era de 7,22%, cu mult peste nivelurile de sub 3% disponibile cu doar câţiva ani în urmă.

Chiriaşii, însă, îşi pierd speranţa de a avea vreodată o casă. Raportul a constatat un nivel scăzut record al respondenţilor care consideră că există şanse bune de a cumpăra o casă la un moment dat în viitor.

Raportul Fed New York sugerează că banca centrală a Statelor Unite s-ar putea confrunta cu noi provocări pentru ca inflaţia să scadă la ţinta de 2%, costul estimat al locuinţelor fiind în continuare în creştere puternică.