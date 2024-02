Sorin Grindeanu, despre autostrada Timişoara-Moraviţa: Autorizaţia de mediu şi paşii pentru aceasta sunt aproape finalizaţi

”Autorizaţia de mediu şi paşii pentru aceasta sunt aproape finalizaţi, studiile geo sunt în proporţie de 99 la sută finalizate, se aşteaptă rezultatele de laborator, eu zic că în această primăvară se scoate studiul de fezabilitate, urmând să scoatem la licitaţie. E un alt punct la care ţin foarte mult”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, la Timişoara.

Ministrul Transporturilor a precizat că a discutat inclusiv cu preşedintele Serbiei, Alexandar Vukic, pe acest subiect, dar şi că urmează să facă o nouă vizită în Serbia, tot pentru această autostradă.

”Am avut dialog cu Vukic, cât şi cu alţi reprezentanţi, între timp am primit o scrisoare de la omologul meu sârb să fac o vizită la Belgrad şi o să o facem, dar noi continuăm proiectul. Nu există semne de întrebare să nu mergem înspre Moraviţa. Mi-aş dori ca cei de la Belgrad să considere şi pentru Serbia o prioritate. Noi mergem pe drumul pe care l-am anunţat, fără niciun fel de problemă. Mai mult, am acceptat să facem acel punct comun de trecere a frontierei, pe cheltuiala noastră. Am fost cât se poate de constructivi în toate aceste abordări astfel încât un proiect important pentru noi, dar nu doar pentru noi, pentru legarea nordului Europei de Sudul Europei”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a arătat şi de ce este atât de importantă această autostradă.

”Săptămâna viitoare, probabil, CNAIR va lansa în licitaţie autostrada Arad-Oradea. Legătura nord-sud se face Gdansk până la Salonic, la Marea Egee, se face Gdansk – Varşovia – Cracovia – Kosice (Slovacia) – Debrecen (Ungaria) – Oradea – Arad – Timişoara – Moraviţa – Belgrad – Salonic. Ăsta e cel mai scurt drum. Săptămâna viitoare, vă repet, se lansează în licitaţie Arad-Oradea, care trebuie să se continue în sud cu Timişoara- Moraviţa. Toate aceste lucrări se fac cu bani europeni. Nu vorbim de bani chinezi. Lucrările la Ministerul Transporturilor se fac cu bani europeni şi pe criterii ce ţin de UE care sunt date de trafic. Timişoara-Moraviţa este un proiect eligibil din punct de vedere al criteriilor UE”, a explicat Grindeanu.

În iunie 2022, România şi Serbia au semnat Acordul pentru Autostrada A9, iar peste un an specialiştii din cele două ţări au stabilit şi amplasarea noului punct de trecere a frontierei de la Moraviţa/Vatin, unde a fost amplasată, simbolic, o bornă kilometrică, pe locul viitorului punct de frontieră.