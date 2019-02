Sorina Pintea: Probele chimice ale apei prelevate din şapte puncte sunt în limite normale

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a declarat miercuri, 6 februarie 2019, că apa furnizată consumatorilor din București este bună de băut.

“Am comunicat în data de 31 ianuarie, joi, că cele 14 probe prelevate privind clorul din cele 14 puncte de colectare sunt conforme. Astăzi Institutul Naţional de Sănătate Publică a furnizat rezultatele pentru probele chimice pe care inspectorii le-au prelevat din cele şapte puncte de colectare. Pot să vă spun că acestea sunt în limitele normale, unele aproape de limita maximă. Deci în acest moment şi aceste probe sunt conforme”, a declarat Sorina Pintea, potrivit Agerpres.

Aceasta a precizat că furnizorul de apă trebuia de la început să colaboreze cu autorităţile pentru o bună informare a cetăţenilor.

“Cred că dacă furnizorul de apă potabilă ar fi înţeles că există şi această autoritate, Direcţie de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, dacă ar fi înţeles că trebuie să comunice aşa cum scrie legea, nu am fi ajuns aici, la această polemică şi să ducem toate aceste discuţii în zona politică, unde nu au ce căuta. Aş insista spre a nu politiza această acţiune. Mă surprinde cât de uşor scot unii la mezat, sănătatea românilor. Şi nu spun lucruri mari. Ştiu foarte bine la ce mă refer”, a afirmat Pintea.

Sorina Pintea a mai anunţat că, începând de luni, între Direcţia de Sănătate Publică (DSP) şi Apa Nova nu mai există acel protocol care prevedea că o comunicare publică putea fi făcută doar cu acordul furnizorului de apă.

Pintea a spus, luni, într-o conferinţă de presă, că de la cantitatea mai mare de clor din apă, unele persoane hipersensibile sau alergice pot avea probleme respiratorii, pot dezvolta dermatite alergice.

Pintea a mai spus că, înainte ca acel comunicat al Ministerului Sănătăţii privind posibilele efecte asupra sănătăţii populaţiei să ajungă în spaţiul public, a luat legătura cu primarul general şi i-a spus despre măsurile pe care MS le va dispune.

“Dar aş dori să precizez, nu Ministerul Sănătăţii ar fi trebuit să dispună aceste măsuri, ci Direcţia de Sănătate Publică, care nu putea să facă acest lucru, în baza unei convenţii, unde se specifica că, dacă se doreşte a se emite un comunicat, acesta nu se poate face decât cu un acord prealabil al furnizorului de apă. Am mai precizat, Ministerul Sănătăţii nu are astfel de convenţii, nici ministrul Sănătăţii nu are, aşa că a ales să informeze populaţia, aşa cum scrie legea, şi să facă recomandări”, a afirmat Pintea.

Pintea a spus că la finalizarea anchetei vor fi făcute publice informaţiile, subliniind că insistă să nu politizeze această acţiune.

Ea a dat asigurări că toate măsurile au fost legale.

Întrebată dacă mai există acel protocol între Apa Nova şi DSP, Pintea a precizat: “Începând de astăzi nu. Ministerul Sănătăţii a cerut Direcţiei de Sănătate Publică să denunţe unilateral acel protocol. Indiferent de protocolul care se va face sau dacă va trebui făcut un nou protocol, chestiunea legată de comunicare nu cred că are ce căuta acolo, în niciun caz. Protcolul a fost semnat în iulie 2016 şi pe mine personal mă face să cred sau îmi ridică multe semne de întrebare: de ce s-a dorit blocarea comunicării în media? N-o să înţeleg niciodată”.