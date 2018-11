”Statul paralel” și ”abuzurile DNA” AU DISPĂRUT din discursul lui Dragnea! Care e motivul

„Senatorii PSD au personalitate, am spus că se vor uita cu atenţie peste acest dosar şi nu face bine nimănui să ne pronunţăm înainte, mai ales eu care nu sunt senator şi nu am acces acolo”, a declarat luni Liviu Dragnea când a fost întrebat despre dosarul de corupție al lui Călin Popescu Tăriceanu. Este pentru prima oară în ultimii doi ani când Dragnea nu folosește sintagmele ”statul paralel” și ”abuzuri” în legătură cu un dosar DNA, iar explicația e simplă: șeful PSD are tot interesul să îl țină în șah pe șeful ALDE, cel care a refuzat constant OUG pentru amnistie și grațiere.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 13.11.2018, 11:31 | Actualizat: 13.11.2018, 11:31