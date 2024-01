Steffi Graf și Andre Aggasi vin în România. Împreună formează unul dintre cele mai faimoase cupluri din lumea sportului

Steffi Graf și Andre Aggasi, doi dintre cei mai mai jucători din istoria tenisiului mondial vin în România. Legendele sportului alb vor intra din nou pe teren, la Sports Festival, Cluj-Napoca (13-16 iunie a.c.), pentru meciuri demonstrative ce se anunță extraordinare.

Alături de foștii mari sportivi-soț și soție de mai bine de 20 de ani-, vor mai veni la ediția a cincea a festivalului clujean și alți mari sportivi de renume mondial. ”Evenimentul pregătit anul acesta este cel mai mare din portofoliul nostru de până acum. Avem în teren doi jucători care au câștigat 30 de titluri de Grand Slam împreună și amândoi au stabilit recorduri greu de egalat: Andre Agassi și Steffi Graf. Această ediție va fi de neuitat. Am ridicat ștacheta foarte mult, dar publicul din România merită să aibă oportunitatea de a vedea legendele sportului care ne-au făcut să visăm.”, spuine Patrick Ciorcilă, co-fondator al manifestării care sărbătorește anual mari nume ale sportului.

Steffi Graf și Andre Aggasi vin în România! Aggasi, ce și-a câștigat renumele de The Punisher a devenit faimos și prin stilul său de joc inconfundabil, cu unul dintre cele mai puternice serivicii din lumea tenisului. Primul jucător care a făcut Golden Slam, are opt titluri de Grand Slam la activ, incluzând: Australian Open (1995, 2000), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992) și US Open (1994, 1999).

Steffi Graf, fosta sportivă este considerată cea mai jucătoare de tenis din toate timpurile

Nemțoaica (54 de ani) a câștigat un total de 22 de titluri de Grand Slam, inclusiv fiecare dintre cele patru turnee majore. Ea a realizat „Golden Slam” în 1988, câștigând toate cele patru turnee de Grand Slam și medalia de aur olimpică în același an. Steffi Graf s-a retras din tenis în 1999, după ce a ocupat locul întâi în clasamentul WTA pentru un record de 377 de săptămâni.

La ediția precedent, Sports Festival a avut o audiență record de spectatori pe BT Arena, circa 150.000 de participanți, copii și adulți. În cadrul celui mai mare festival de sport din România, spectatorii admirându-i în acțiune pe jucătorii Generației de Aur vs legendelei FC Barcelona, galelel de retragerea a lui Horia Tecău și Adrian Mutu ( All Stars Romania vs. Galatasaray) etc.