Aleksandar Vučić demisionează din funcția de președinte al Serbiei, dar vrea să fie premier

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a depus duminică demisia, cu aproximativ șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat. Decizia deschide calea către alegeri prezidențiale anticipate și îi permite lui Vučić să intre în cursa pentru alegerile parlamentare din 25 octombrie, cu perspectiva de a reveni în funcția de premier dacă partidul său va forma viitorul guvern.
Demisia marchează o schimbare importantă în arhitectura politică a Serbiei, dar nu înseamnă ieșirea lui Vučić din politica executivă. Constituția îi interzice să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial, astfel că liderul sârb își mută centrul de greutate către alegerile parlamentare.
Ana Brnabić preia interimatul
După demisia lui Vučić, funcția de președinte este preluată interimar de președinta Parlamentului, Ana Brnabić. Constituția și legislația sârbă prevăd că șeful Parlamentului poate exercita atribuțiile prezidențiale pentru cel mult trei luni atunci când mandatul președintelui încetează înainte de termen.
Brnabić va trebui, în această perioadă, să convoace alegerile prezidențiale. Potrivit regulilor electorale, scrutinul trebuie organizat în cel mult trei luni de la încetarea mandatului lui Vučić, ceea ce înseamnă că alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc până la sfârșitul lunii decembrie.
Astfel, Serbia se pregătește pentru două scrutine într-un interval scurt: alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie și alegerile prezidențiale anticipate.
Vučić își mută miza pe Parlament
Demisia vine în plină campanie pentru alegerile parlamentare anticipate. Scrutinul a fost convocat pentru 25 octombrie, după dizolvarea Parlamentului la începutul lunii septembrie.
Vučić a declarat înainte de demisie, pentru televiziunea publică RTS, că alegerile parlamentare sunt esențiale pentru direcția pe care o va urma Serbia și le-a cerut susținătorilor să se concentreze asupra acestui scrutin.
„Fac apel la o concentrare deplină, la o concentrare absolută asupra alegerilor parlamentare şi asupra victoriei, deoarece alegerile parlamentare vor determina drumul pe care îl va urma Serbia”, a declarat Vučić.
El intenționează să conducă Partidul Progresist Sârb (SNS) în campania electorală. Dacă formațiunea va putea forma guvernul după alegeri, Vučić ar putea reveni în prim-planul executivului în funcția de prim-ministru.
O demisie anunțată de trei luni
Decizia nu a fost o surpriză. Vučić anunțase încă de la sfârșitul lunii iunie că intenționează să renunțe la funcția de președinte, însă demisia oficială a fost depusă abia pe 27 septembrie.
Cu puțin timp înainte de anunțul oficial, Vučić a transmis că își va preda atribuțiile către Ana Brnabić, iar autoritățile sârbe au confirmat ulterior depunerea demisiei.
Serbia, în fața unei duble confruntări electorale
Alegerile parlamentare din octombrie au loc după aproape doi ani de proteste conduse în special de studenți. Mișcarea de protest a început după prăbușirea copertinei unei gări din Novi Sad, în noiembrie 2024, tragedie soldată cu 16 morți. Protestatarii au acuzat autoritățile de corupție, lipsă de transparență și interferențe politice în instituții, acuzații respinse de Vučić și aliații săi.
Scrutinul parlamentar va avea, prin urmare, o miză mai largă decât formarea unui nou guvern. Rezultatul va determina și configurația politică în care Serbia va intra în alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului.
Pentru Vučić, strategia este clară: renunță la funcția pe care Constituția nu îi mai permite să o păstreze printr-un al treilea mandat și își concentrează campania asupra Parlamentului și, eventual, asupra unei reveniri la conducerea Guvernului.
Serbia intră astfel într-o perioadă electorală neobișnuită, cu două scrutine naționale programate în mai puțin de trei luni.
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