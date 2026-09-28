Aleksandar Vučić demisionează din funcția de președinte al Serbiei, dar vrea să fie premier

Publicat la 28.09.2026, 09:58:33

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a depus duminică demisia, cu aproximativ șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat. Decizia deschide calea către alegeri prezidențiale anticipate și îi permite lui Vučić să intre în cursa pentru alegerile parlamentare din 25 octombrie, cu perspectiva de a reveni în funcția de premier dacă partidul său va forma viitorul guvern.

Demisia marchează o schimbare importantă în arhitectura politică a Serbiei, dar nu înseamnă ieșirea lui Vučić din politica executivă. Constituția îi interzice să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial, astfel că liderul sârb își mută centrul de greutate către alegerile parlamentare.

Ana Brnabić preia interimatul

După demisia lui Vučić, funcția de președinte este preluată interimar de președinta Parlamentului, Ana Brnabić. Constituția și legislația sârbă prevăd că șeful Parlamentului poate exercita atribuțiile prezidențiale pentru cel mult trei luni atunci când mandatul președintelui încetează înainte de termen.

Brnabić va trebui, în această perioadă, să convoace alegerile prezidențiale. Potrivit regulilor electorale, scrutinul trebuie organizat în cel mult trei luni de la încetarea mandatului lui Vučić, ceea ce înseamnă că alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc până la sfârșitul lunii decembrie.