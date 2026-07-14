Publicat la 14.07.2026, 07:06:00

Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o licitație inedita, ce vizează vânzarea a 773 de articole vestimentare confiscate de la o firmă deținută de Bianca Drăgușanu și vizată într-un dosar de evaziune fiscală deschis în urmă cu trei ani, care i-a distrus mitul de creatoare de modă mondenei dive. Asta deoarece articolele aveau proveniență de import iar etichetele erau schimbate și personalizate în țară.

Colanți, bustiere, bluze, salopete, treninguri, dar și zeci de geci și paltoane din piele sau blană se află pe lista bunurilor care urmează să fie valorificate de autorități.

Produsele vor fi publicate miercuri pe platforma de licitații online a ANAF. Fiecare articol va fi prezentat separat, cu fotografii, informații despre starea în care se află și prețul de pornire.

Pentru fani adevărați, o geacă purtată și cu urme de fond de ten va fi scoasă la vânzare

Reprezentanții fiscului susțin că starea fiecărui produs va fi menționată în anunțurile de valorificare, inclusiv atunci când hainele prezintă urme de uzură. Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, a explicat că printre bunurile scoase la vânzare se află și o geacă uzată, despre care spune că prezintă inclusiv urme de fond de ten.

„Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitaţie. Am şi semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea”, a declarat Mironel Panțuroiu.

Potrivit reprezentantului ANAF, societatea de la care au fost confiscate hainele nu a putut prezenta documente care să demonstreze proveniența mărfii verificate în timpul controlului fiscal. Firma a fost sancționată și cu o amendă de 10.000 de lei.

Ce haine vor fi scoase la vânzare

Lista bunurilor care urmează să fie valorificate de ANAF cuprinde 773 de articole vestimentare. Este vorba despre 243 de colanți, 86 de bluze, 305 bustiere, o rochie, cinci treninguri, 16 seturi de colanți, 36 de salopete tip colant și 81 de geci și paltoane din piele sau blană. Valoarea totală a produselor care urmează să fie scoase la vânzare este de aproximativ 63.795 de lei, potrivit informațiilor prezentate de autorități. Bunurile provin din lotul de peste 700 de articole vestimentare ridicate de anchetatori în urma perchezițiilor efectuate în dosar.

Ancheta în care au fost confiscate hainele este instrumentată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. În iulie 2024, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală. Potrivit informațiilor comunicate atunci de autorități, patru persoane, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi ”omis” să înregistreze în contabilitate și să declare organelor fiscale venituri de peste 2,4 milioane de lei. Sumele ar fi fost obținute în perioada 2017-2023 din comercializarea unor articole vestimentare prezentate drept produse de lux. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar ar fi de aproximativ 332.000 de lei. Pentru recuperarea prejudiciului, polițiștii au ridicat, pe lângă haine, mai multe înscrisuri, un laptop și trei telefoane mobile.

Haine aduse din Turcia și vândute exclusiv online

Potrivit anchetatorilor, articolele vestimentare erau aduse din Turcia și comercializate prin intermediul firmei influenceriței ”creatoare de modă”. Produsele erau promovate pe internet și pe rețelele de socializare și erau expuse într-un magazin din București, situat pe Șoseaua Berceni.

Spațiul fizic era folosit pentru prezentarea hainelor, însă vânzările s-ar fi realizat exclusiv online, atât către clienți din România, cât și din străinătate.

În timpul cercetărilor, anchetatorii au susținut că etichetele originale ale unor produse ar fi fost îndepărtate și înlocuite cu etichete care purtau numele unor branduri cunoscute. Bianca Drăgușanu (44 ani) a fost audiată în dosar de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 4.