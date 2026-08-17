Anunț privind finalizarea proiectului PNRR/2023/C7/MS/Investiția specifică: I3 – Digitalizarea activității Institutului Național de Sănătate Publică, cod MS-732

Institutul Național de Sănătate Publică, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului Digitalizarea activității Institutului Național de Sănătate Publică, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României Pilonul II: Transformare Digitală, COMPONENTA: 7 – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS – cod MS-732.
Obiectiv General al proiectului: dezvoltarea capacităților digitale ale INSP, în scopul creșterii nivelului de inovare și a eficientizării la nivel instituțional.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 27 luni – respectiv aprilie 2024 – august 2026. Prin implementarea acestui proiect au fost realizate:
Actualizarea și instalarea de rețelele IT și securitate;
Dezvoltarea de platforme digitale integrate la nivel național pentru sistemul medical prin dezvoltarea a șase registre naționale – Registrul național de cancer; Registrul național de diabet; Registrul național de boli rare; Registrul național de politraumă; Registru național de doze primite de pacienți din expunerile medicale la radiații ionizante; Registrul național al expușilor profesional la agenți cancerigeni sau mutageni și pulberi;
Implementarea și îmbunătățirea software-ului de laborator și a interoperabilității prin implementarea unor sisteme digitale noi;
Actualizarea și extinderea modulelor software administrative legate de funcționarea instituției.
Valoarea totală a proiectului a fost de 27.744.676,05 lei (inclusiv TVA) din care 22.948.947,67 lei fonduri PNRR și 4.795.728,38 lei TVA aferent. Data de încheiere a proiectului 31.08.2026.
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