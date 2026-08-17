Anunț privind finalizarea proiectului PNRR/2023/C7/MS/Investiția specifică: I3 – Digitalizarea activității Institutului Național de Sănătate Publică, cod MS-732

Publicat la 17.08.2026, 14:06:21

Institutul Național de Sănătate Publică, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului Digitalizarea activității Institutului Național de Sănătate Publică, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României Pilonul II: Transformare Digitală, COMPONENTA: 7 – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS – cod MS-732.

Obiectiv General al proiectului: dezvoltarea capacităților digitale ale INSP, în scopul creșterii nivelului de inovare și a eficientizării la nivel instituțional.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 27 luni – respectiv aprilie 2024 – august 2026. Prin implementarea acestui proiect au fost realizate: