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ActualitateRedactia money.ro

Bursele sociale, tăiate în vacanțe. Familiile pierd 1.050 lei/an

Publicat la 18.08.2026, 15:43:00

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Bursele sociale, tăiate în vacanțe. Familiile pierd 1.050 lei/an

Ministerul Educatiei a publicat pe 17 august un proiect de Hotarare de Guvern care elimina plata burselor sociale in vacantele scolare. Schimbarea, care afecteaza zeci de mii de familii vulnerabile din Romania, nu este mentionata nicaieri in nota de fundamentare a actului normativ. Practic, modificarea poate fi observata doar prin compararea directa a textelor legislative.

In forma actuala, articolul 15 din HG 732/2025 prevede explicit ca bursele sociale se acorda si in perioada vacantelor scolare. Proiectul nou elimina complet aceasta prevedere si inlocuieste regimul special al bursei sociale cu regula generala aplicabila tuturor tipurilor de burse: acordare exclusiv in perioada cursurilor scolare.

Cat pierde o familie in cifre

Bursa sociala este de 300 de lei pe luna. Anul scolar are aproximativ 34 de saptamani de cursuri, restul reprezentand vacantele de vara, iarna si primavara, in total circa 14 saptamani. Prin eliminarea platii pe perioada vacantelor, o familie beneficiara pierde echivalentul a aproximativ 3,5 luni de bursa, adica pana la 1.050 de lei pe an.

Pentru familiile cu venituri sub pragul de saracie, aceasta suma nu este neglijabila. Bursa sociala este conceputa tocmai pentru a reduce abandonul scolar in randul elevilor din medii defavorizate, iar vacanta de vara este perioada in care presiunea financiara asupra acestor familii este cea mai ridicata, odata disparut aportul tichetelor de masa din cantinele scolare.

Ministerul nu explica taierea

Nota de fundamentare anexata proiectului parcurge toate sectiunile obligatorii, inclusiv impactul social si cel macroeconomic, fara a mentiona aceasta modificare. Singura informatie comunicata public se refera la mentinerea cuantumurilor burselor la nivelul aprobat in iulie 2026: 450 lei pentru bursa de merit, 300 lei pentru bursa sociala si cea tehnologica, 700 lei pentru mamele minore reintegrate in scoala.

Proiectul extinde in schimb acoperirea burselor in perioadele de examene nationale. Atat bursa de merit, cat si cea sociala vor fi acordate elevilor din clasa a VIII-a si a XII-a inclusiv pe durata pregatirii si sustinerii Evaluarii Nationale si a bacalaureatului, pana la afisarea rezultatelor finale.

Termen de consultare: 27 august

Proiectul a intrat in dezbatere publica pe 17 august, cu doua saptamani inainte de inceperea anului scolar 2026-2027. Termenul pentru transmiterea de observatii este 27 august, la adresa ufip@edu.gov.ro. Actul normativ modifica HG 732/2025, aprobata in vara anului trecut.

Sursa: proiect HG publicat de Ministerul Educatiei pe 17 august 2026, analizat de Edupedu.ro.

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