Bursele sociale, tăiate în vacanțe. Familiile pierd 1.050 lei/an

Publicat la 18.08.2026, 15:43:00

Ministerul Educatiei a publicat pe 17 august un proiect de Hotarare de Guvern care elimina plata burselor sociale in vacantele scolare. Schimbarea, care afecteaza zeci de mii de familii vulnerabile din Romania, nu este mentionata nicaieri in nota de fundamentare a actului normativ. Practic, modificarea poate fi observata doar prin compararea directa a textelor legislative.

In forma actuala, articolul 15 din HG 732/2025 prevede explicit ca bursele sociale se acorda si in perioada vacantelor scolare. Proiectul nou elimina complet aceasta prevedere si inlocuieste regimul special al bursei sociale cu regula generala aplicabila tuturor tipurilor de burse: acordare exclusiv in perioada cursurilor scolare.

Cat pierde o familie in cifre

Bursa sociala este de 300 de lei pe luna. Anul scolar are aproximativ 34 de saptamani de cursuri, restul reprezentand vacantele de vara, iarna si primavara, in total circa 14 saptamani. Prin eliminarea platii pe perioada vacantelor, o familie beneficiara pierde echivalentul a aproximativ 3,5 luni de bursa, adica pana la 1.050 de lei pe an.

Pentru familiile cu venituri sub pragul de saracie, aceasta suma nu este neglijabila. Bursa sociala este conceputa tocmai pentru a reduce abandonul scolar in randul elevilor din medii defavorizate, iar vacanta de vara este perioada in care presiunea financiara asupra acestor familii este cea mai ridicata, odata disparut aportul tichetelor de masa din cantinele scolare.