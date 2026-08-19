BVB, închidere 19 august 2026: BET +0,67%, la 36.487,21 puncte

Publicat la 19.08.2026, 18:30:12

Bursa de Valori București a încheiat ședința de tranzacționare din 19 august 2026 cu indicele BET în creștere de 0,67%, la 36.487,21 puncte.

**Evoluția principalilor indici:**

- **BET**: 36.487,21 puncte (+0,67%)

- **BET-TR**: 87.925,28 puncte (+0,67%)

- **BET-BK**: 6.888,25 puncte (+0,46%)

- **BETPlus**: 5.277,74 puncte (+0,62%)

- **BET-FI**: 110.965,19 puncte (+0,04%)

- **BET-NG**: 2.790,23 puncte (+0,95%)

- **BET-XT**: 3.122,59 puncte (+0,65%)

- **BET-XT-TR**: 7.343,18 puncte (+0,65%)

- **BET-TRN**: 84.536,09 puncte (+0,67%)

- **BET-XT-TRN**: 7.081,23 puncte (+0,65%)

- **BETAeRO**: 1.098,25 puncte (+0,43%)

- **BET-EF**: 2.028,57 puncte (+0,71%)

- **ROTX**: 82.418,50 puncte (+0,69%)

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