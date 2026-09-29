BVB, închidere 29 septembrie 2026: BET -0,61%, la 30.829,30 puncte

Publicat la 29.09.2026, 19:06:13

Bursa de Valori București a încheiat ședința de tranzacționare din 29 septembrie 2026 cu indicele BET în scădere de 0,61%, la 30.829,30 puncte.

**Evoluția principalilor indici:**

- **BET**: 30.829,30 puncte (-0,61%)

- **BET-TR**: 74.403,55 puncte (-0,61%)

- **BET-BK**: 5.940,09 puncte (-0,72%)

- **BETPlus**: 4.470,15 puncte (-0,65%)

- **BET-FI**: 108.194,68 puncte (-0,68%)

- **BET-NG**: 2.365,76 puncte (-0,83%)

- **BET-XT**: 2.658,62 puncte (-0,67%)

- **BET-XT-TR**: 6.260,31 puncte (-0,67%)

- **BET-TRN**: 71.518,22 puncte (-0,61%)

- **BET-XT-TRN**: 6.035,67 puncte (-0,67%)

- **BETAeRO**: 1.009,59 puncte (-1,21%)

- **BET-EF**: 1.713,22 puncte (-0,84%)

- **ROTX**: 69.832,13 puncte (-0,61%)

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